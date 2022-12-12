Саутгейт заявил, что хочет принять правильное решение относительно своего будущего в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свое будущее в национальной команде.

«Я считаю, что последние 18 месяцев были тяжелыми для меня. Несмотря на то что все было хорошо в течение последних нескольких недель, я все еще анализирую и думаю о том, что происходило все это время. В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным. У меня определенно достаточно энергии, чтобы сделать это. Мне тяжело было справиться со своими эмоциями после нескольких последних турниров на протяжении некоторого количества недель. Это отнимает очень много энергии. Появляется очень много мыслей. Я хочу принять правильное решение. Я хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней», — приводит слова Саутгейта BBC.

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира. Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда также выходили в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал чемпионата Европы 2020 года. Его контракт со сборной рассчитан до 2024 года.