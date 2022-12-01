Щенсны поспорил с Месси на 100 евро во время матча Польша — Аргентина

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о споре с форвардом Аргентины Лионелем Месси.

«Поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти... Я проиграл пари. Не знаю, разрешено ли это, может быть, меня накажут... Я не собираюсь ему платить, у него и так уже достаточно денег», — приводит слова Щенсны издание Ole.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.