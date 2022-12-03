Шалимов назвал Японию и Марокко открытием ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, какую сборную считает открытием ЧМ-2022 в Катаре.

— Кто для вас стал открытием группового этапа ЧМ?

— Думаю, Марокко и Япония. Поразили результатом. Они вышли из сильных групп с первого места.

— В чем секрет японцев?

— Они дисциплинированные, выполняют то, что им говорят. Они все одинаковые по росту, движению. У них шла нацеленная и направленная работа еще с тех пор, когда они пригласили к себе испанцев.

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск).

Сборная Марокко заняла первое место в группе, опередив Хорватию и Бельгию. Команда набрала 7 очков в 3 турах. В 1/8 финала марокканцы сыграют с испанцами.