Широков — о победе Швейцарии под руководством Якина: «Почему у меня должна быть гордость за другую страну?»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков отреагировал на победу сборной Швейцарии над Камеруном (1:0) на ЧМ-2022 в Катаре.

«Не смотрел матч, мне все равно, кто там выигрывает. Гордость за Якина, который тренировал «Спартак»? Я что, когда-то был болельщиком «Спартака»? Почему у меня должна быть гордость за другую страну? Я за свою переживаю», — сказал Широков «СЭ».

Швейцария набрала 3 очка в группе G. У Камеруна — 0.

В следующем матче команда Мурата Якина сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией, эта игра также пройдет 28 ноября.