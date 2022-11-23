Марадона-младший: «Месси и мой отец — две разные планеты»

Диего Армандо Марадона-младший, сын аргентинского футболиста Диего Марадоны, поделился мнением о поражении сборной Аргентины в матче против Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я опустошен проигрышем Аргентины. Мне трудно поверить, что все это произошло на самом деле. Поражение от Саудовской Аравии — это сумасшествие. Месси и моего папу сравнивают те, кто не видит и не понимает футбол. Мы говорим о двух разных планетах. Но я не хочу сказать, что Лионель плох. Иногда в футболе проигрываешь даже гораздо более слабым соперникам. Я не думаю, что Аргентина была самонадеянной. Скорее, она боялась. Таков футбол», — цитирует Марадону-младшего Marca.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Аргентина играет в группе C против Саудовской Аравии, Польши и Мексики. После первого тура группового этапа лидером квартета С стали саудиты, которые набрали три очка. Следующий матч аргентинцев состоится 26 ноября против сборной Мексики (22.00 мск).