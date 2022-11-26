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Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины в матче первого тура группового этапа на ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2).
«Для меня главным разочарованием первого тура группового этапа чемпионата мира стала игра сборной Аргентины. Лаутаро Мартинес был незаметен, ди Мария тоже не показал свой уровень, все были не в своей тарелке», — цитирует Вьери Bobo TV.
26 ноября Аргентина сыграет против Мексики в рамках второго тура групповой стадии ЧМ в Катаре. Начало — в 22.00 мск.
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