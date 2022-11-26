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Сегодня, 10:06

Вьери — о матче Аргентины: «Все были не в своей тарелке»

Вьери рассказал, что думает о провале аргентинцев в первом туре на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины в матче первого тура группового этапа на ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Для меня главным разочарованием первого тура группового этапа чемпионата мира стала игра сборной Аргентины. Лаутаро Мартинес был незаметен, ди Мария тоже не показал свой уровень, все были не в своей тарелке», — цитирует Вьери Bobo TV.

26 ноября Аргентина сыграет против Мексики в рамках второго тура групповой стадии ЧМ в Катаре. Начало — в 22.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
0
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