Япония — Испания: Мората открыл счет в матче

Нападающий сборной Испании Альваро Мората открыл счет в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2022 против Японии — 1:0.

Форвард отличился на 11-й минуте. Аспиликуэта сделал подачу с правого фланга, Мората открылся на дальней штанге и с ближней дистанции головой отправил мяч в сетку.

Этот гол стал для Мораты третьим в трех матчах ЧМ-2022 в Катаре.