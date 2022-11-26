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Сегодня, 01:18

Магуайр — о ничьей с США: «Мы были не в лучшей форме, есть над чем работать»

Магуайр прокомментировал нулевую ничью Англии с США в матче ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал ничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Мы ставим себе высокие задачи и в каждом матче хотим победить, но это чемпионат мира, и здесь есть сложные игры против непростых команд. США были сложным соперником и временами играли очень хорошо. Возможно, мы были не в лучшей форме, и нам есть над чем работать.

Я знаю, что мы хотим побеждать в каждой игре, и я уверен, что болельщики хотят видеть много голов. Но иногда победить невозможно, а когда это невозможно, нужно хотя бы не пропустить, и у нас это получилось», — приводит слова Магуайра ВВС.

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Англия занимает первое место в группе В (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: ВВС

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Харри Магуайр
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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