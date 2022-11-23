Защитник сборной Саудовской Аравии записал видеообращение после жуткой травмы в матче против Аргентины

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани записал видеообращение после жуткой травмы в матче против Аргентины (2:1) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

После столкновения с вратарем Мухаммедом Аль-Овайсом игрок получил перелом челюсти и лицевой кости и сотрясение мозга. Аль-Шахрани также лишился нескольких зубов.

30-летнему игроку предстоит операция, власти Саудовской Аравии уже предоставили защитнику частный самолет из Дохи в Германию.