Бобан: «Аргентина очень сильна, но Хорватии нечего терять, мы уже многого достигли»

Бывший игрок сборной Хорватии Звонимир Бобан поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

«Нас ждет еще один важный, великий матч, полуфинал чемпионата мира. Аргентина сильна, они грубее и жестче, играют совсем не так, как Бразилия. Но нам уже нечего терять, ведь мы уже многого достигли.

В историческом контексте наша победа над великой Бразилией в 1/4 финала — весомое подтверждение футбольной мощи Хорватии. В этом и есть наша сила, мы уверены, что можем играть против кого угодно и способны повторить наш успех», — приводит слова Бобана Sportske novosti.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22.00 мск.