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Сегодня, 00:50

Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна

Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
Футболисты сборной Аргентины радуются победе над Мексикой в матче ЧМ-2022.
Фото AFP
Лионель Месси.
Фото AFP
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Претендент на чемпионство, несмотря на победу, не оправдывает ожиданий.
Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
2:0
Мексика

Слухи и опровержения

Состояние здоровья Месси — крайне увлекательная тема в плане информационно освещения. Перед стартовым туром ряд источников сообщали о том, что аргентинский капитан получал паузы в связи с травмой. Сам же Лео назвал это домыслами, заметив: на самом деле в тренировочном процессе имели место исключительно профилактические меры.

Тур номер два породил новые версии. На этот раз темой стали проблемы с камбаловидной мышцей и тренировки вне основной группы. А так как капитана на предматчевой пресс-конференции не было, отвечать пришлось Лионелю Скалони, и тренер был категоричен: «Не знаю, кто распространяет эти слухи. Месси в порядке, как никогда. Как физически, так и морально. Не было никаких сомнений на этот счет, и у него нет никаких проблем».

Видеообзор матча ЧМ-2022 Аргентина — Мексика

Но, как бы там ни было, сомнений по поводу участия капитана в игре с Мексикой не было изначально. И точно было известно, что на следующий день после поражения от Саудовской Аравии Месси собрал команду и произнес речь, суть которой сводилась к тому, что нужно сохранять спокойствие и стать как никогда сплоченными.

Остальное — уже тренерская работа, и Скалони, как и ожидалось, вернулся к привычным 4-3-3. Отказ от этой схемы можно было расценивать как желание сыграть на старте в максимально атакующем стиле, либо как признание того, что у пропускающего турнир Ло Чельсо нет равноценной и сохраняющей стройность системы замены. А спарринг со сборной ОАЭ — не тот уровень, чтобы наиграть альтернативные варианты непосредственно перед турниром в Катаре.

Футболисты сборной Аргентины радуются победе над Мексикой в матче ЧМ-2022. Фото AFP
Футболисты сборной Аргентины радуются победе над Мексикой в матче ЧМ-2022.
Фото AFP

Против бывшего тренера

Когда Аргентина объявила стартовый состав, возможно, кому-то на ум даже пришло слово «революция». Все-таки, пять замен перед судьбоносной игрой и три из них в квартете защитников — это очень много. На самом же деле никаких экстраординарных решений принято не было. Напротив, Акунью, Монтиэля и Мак Алистера ждали на поле еще против Саудовской Аравии, и ряд аргентинских инсайдеров тогда говорил о ставке на данных игроков.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: Аргентина обыграла Мексику, Франция победила Данию, Польша одолела Саудовскую Аравию. Онлайн-трансляция 26 ноября

Лисандро Мартинес вышел вместо провалившегося Ромеро по ходу первой игры. И разве что выбор в пользу Родригеса получился отчасти неожиданным, но Скалони, выбирая замену Паредесу, похоже, предпочел опыт отыгравшего четыре года в Мексике хавбека молодости Энцо Фернандеса. А возглавляющий «ацтеков» аргентинец Херардо Мартино, который тренировал Месси в сборной и в «Барселоне» ответил на это переходом на расстановку с тремя центральными защитниками.

«Я знаю, где я родился. Я могу назвать вам больницу, в которой я родился, описать вам мой родной город в Аргентине, но мне нужно сделать невозможное, чтобы Мексика победила», — говорил накануне Мартино, который, кстати, проиграл с аргентинской командой два финала Кубка Америки. И после одного их них — в 2016-м — Месси заявил о том, что уходит из сборной.

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси.
Фото AFP

Вровень с Марадоной

Впечатления от игры Аргентины в первом тайме — тихий ужас. Ее просто не было, и возникал только один вопрос: куда исчезла команда, которая показывала отличный футбол на протяжении нескольких лет и считалась едва ли не главным фаворитом турнира в Катаре?

Да, мексиканцы с сыгравшим на своем пятом чемпионате мира и получившим в концовке первого тайма травму Гуардадо, перекрыли центр поля и фланги. Да, «ацтеки» не чурались фолов. Только та же Сербия в плане оборонительной игры против Бразилии какое-то время смотрелась даже интереснее, и все равно не смогла сдержать южноамериканцев. Те просто сыграли в свою силу. А что Аргентина? Один неточный удар за первые 45 минут, да двойной перевес во владении мячом, который получался иллюзорным, так как по тепловой карте большинство контактов с мячом фиксировались в центре, либо на своей половине поля.

Конечно, Месси сравнялся по числу игр на мировых чемпионатах с Диего Марадоной (21 матч) и стал вторым после великого соотечественника футболистом с сотней удачных обводок. Только какой в этом смысл, если штрафной Лео из его любимой позиции завершился невразумительным ударом на трибуны, и не шел ни в какое сравнении с аналогичной ситуаций, когда Вега заставил лететь в угол Эмилиано Мартинеса?

Но как же прав оказался Мартино, заметив: «Иногда Месси из 90 минут достаточно пяти, чтобы решить исход игры»! В субботу Лео хватило пары секунд, чтобы принять передачу Ди Марии перед штрафной и не оставить волшебнику Очоа шансов ударом в нижний угол.

Теперь и голов на планетарных первенствах у капитана столько же, сколько у Марадоны — по 8. Однако для величия нужен титул, а пока Аргентина откровенно плоха. Может быть, после первой победы что-то поменяется? Роскошный гол Фернандеса с паса Месси — это уже та самая легкость, которой так не хватало чемпионам Америки на протяжении трех с половиной таймов.

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Основные источники исследования

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