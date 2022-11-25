Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников

Один из фаворитов чемпионата мира стартовал с уверенной победы.

Последним из фаворитов на старт вышла Бразилия. Некоторые считают, что в режиме ожидания можно перегореть. А можно изучить ошибки других топ-сборных, которые стали жертвами собственной самоуверенности. Только, не оправдывая немцев и аргентинцев, все же можно понять их благодушие: в соперниках были те, кого обыгрывать нужно едва ли не по умолчанию. Бразильцы же в лице Сербии получили максимально крепкого оппонента, и ни о какой недооценке тут не могло быть и речи.

Это в принципе исключено, если твоя цель — только первое место. Но, например, в фото шорт Неймара с пририсованной шестой чемпионской звездой усмотрели проявление высокомерия. В ответ нападающий Ришарлисон просто оскорбил написавшего об этом немецкого журналиста, и заявил: «Мы мечтаем о шестой звезде и получим ее». И, надо сказать, это не частный случай, а система.

Если аргентинцы с их мечтой о титуле Месси в своих высказываниях достаточно аккуратны, то их вечные соперники не отделываются обтекаемыми формулировками. Неугомонный Дани Алвес, например, признался, что он ложится спасть с мыслями о Кубке мира и с ними же просыпается. А Неймар, назвав победу на чемпионате мира самой заветной мечтой, рассказал, как в шутку пообещал Месси взять трофей, обыграв одноклубника в финале.

Самоуверенно? Может, и так, только это бразильцы. Они все такие — футболисты, болельщики и даже новоизбранный президент страны Лула да Силва, высказавшийся о том, что пришло время спустя 20 лет снова стать чемпионами. Как раз об этом покидающий пост главного тренера по окончании турнира Тите и говорил, рассуждая о давлении и футбольной культуре его страны.

Эмоции футболистов сборной Бразилии после гола в ворота Сербии. Фото AFP

А что такое давление на поле, «селесау» показали сербы. Они буквально вгрызлись в соперника прессингом, и в одной дуэли — уже за бровкой — Лукич просто стащил с Неймара футболку. Сербия, в отличие от прошлых крупных турниров, действительно выглядела сбалансированной и подготовленной командой, которая четко знает, чего она хочет. По крайней мере, в данном конкретном матче, где вместо двух привычных форвардов на острие был один Митрович, а левый фланг вместо заточенного на атаку Костича прикрывал защитник Младенович.

Но был один нюанс. А именно, отсутствие у балканской команды хотя бы намеков на угрозы воротам Алиссона. Между тем требовалось либо снимать давление на свои ворота, или терпеть и пахать в обороне, но такой подход при запасе мастерства пентакампеонов не гарантировал результата. Достаточно вспомнить проникающий пас Тиагу Силвы на Винисиуса Жуниора, классную стеночку с выводом на удар Рафиньи и едва не ставшую роковой ошибку Миленковича.

Только бразильская игра — как вода, которая или точит камень, или находит обходные пути. И вот уже казавшийся образцом надежности Гудель дарит мяч Рафинье, превращая в героя Ваню Милинковича-Савича, а потом сносит почти ворвавшегося в штрафную Неймара.

Драган Стойкович отреагировал мгновенно — заменой слабой детали. Не помогло. Выстрел Алекса Сандру в штангу стал предвестником добивания Ришарлисона.

Стоит ли считать ставку сербов ошибочной? Ни в коем случае, потому что играть с Бразилией на встречных курсах — самоубийство. Чтобы убедиться в этом, хватило отрезка, когда «Белые орлы» перестроились на атакующий лад. А вся разница — в двух эпизодах. В одном Влахович, пытаясь пробить через себя, не попал по мячу. В другом Ришарлисон, поймав в воздухе передачу Винисиуса, выдал завершение боковыми «ножницами» скорее из пляжного футбола — 2:0.

Кажется, вопрос с самым красивым голом турнира закрыт по итогам первого тура. С другими выводами спешить не стоит, но в принципе в этой игре мы увидели то, чего ожидали. Сербам по силам наконец-то прорваться в плей-офф, а Бразилия — очевидный фаворит, пока не выложивший и половины своих козырей.