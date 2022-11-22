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22 ноября, 14:30

«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Диего Марадона попался на допинге.
Фото Getty Images
Диего Марадона на чемпионате мира-1994.
Фото Getty Images
Диего Марадона с сотрудниками допинг-контроля.
Фото Global Look Press
Диего Марадона.
Фото Global Look Press
Диего Марадона в матче против Греции.
Фото Getty Images
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Марадона попался на допинге на чемпионате мира.

Сегодня сборная Аргентины стартует на чемпионате мира в Катаре матчем с Саудовской Аравией. Для Лионеля Месси этот турнир — похоже, последний шанс завоевать заветный трофей.

«СЭ» вспоминает о последнем чемпионате мира великого предшественника Месси — Диего Марадоны.

13 июня 1990 года. Неаполь. Аргентина - СССР - 2:0. Андрей ЗЫГМАНТОВИЧ опекает Диего МАРАДОНУ. Рука Бога-2. Как СССР проиграл Аргентине

«Ну и что эти скептики скажут теперь»?

На чемпионате мира 1994 года в США аргентинцы попали в одну группу с греками, нигерийцами и болгарами. Тогда не многие верили в то, что вернувшийся в национальную команду 33-летний Марадона сможет выйти на свой прежний уровень.

В первом туре южноамериканцы разнесли Грецию — 4:0. Хет-трик оформил Батистута, еще один гол забил Марадона. И этот мяч стал очередным маленьким шедевром в его исполнении.

На 56-й минуте при счете 2:0 Марадона получил удобный пас от Батистуты, чуть сместился вдоль линии штрафной и, выдержав паузу, с левой ноги «выстрелил» в правую от голкипера «девятку».

После игры Диего передал «привет» тем, кто считал, что он провалится на чемпионате мира.

— Посвящаю этот матч скептикам, которые утверждали, что я уже ни на что не годен. Хотел бы услышать, что они говорят сегодня. После первого тайма я почувствовал уверенность в своих силах. А во втором сыграл так, как хотел.

Главный тренер аргентинцев Альфио Басиле , в свою очередь, заметил, что его великий соотечественник еще не вышел на пик своей формы:

— К следующим матчам Марадона еще может прибавить. Я особенно внимательно наблюдал за ним в последнее время и вижу, что его состояние улучшается с каждым днем. Как и раньше, он прекрасно умеет уходить от персональной опеки и, думаю, по-прежнему способен решить исход самого сложного матча.

Диего Марадона в матче против Греции. Фото Getty Images
Диего Марадона в матче против Греции.
Фото Getty Images

«Марадона велик тем, что способен преодолевать себя ради футбола, — писал «СЭ». — Он капризен и обидчив, он не играл полтора года из-за собственной глупости, он постоянно с кем-то судится. И уже много раз мог уйти. Но когда во вторник в Бостоне он забил неподражаемый гол, когда уходил с поля под рев стадиона, все поняли: Марадона вернулся прежним. И от этого футбол в наших глазах стал лучше. Марадона — тоже».

К сожалению, скоро стало понятно, что Марадона вернулся в мировой футбол всего на две игры.

В матче 2-го тура против Нигерии он был великолепен. Принял участие почти во всех атаках южноамериканцев, а на 29-й минуте со штрафного отпасовал вдоль левой бровки совершенно свободному Канидже. Тот без помех дошел до угла вратарской и закрутил мяч в дальнюю «девятку». Как оказалось, это был победный гол. Марадона провел на поле все 90 минут.

Лионель Месси. Месси в нескольких шагах от мечты. Нынешняя Аргентина может пойти по стопам сборной времен Марадоны

— Это просто потрясающе! Я давно не чувствовал себя на поле так хорошо, почему и продержался в одном и том же темпе все 90 минут, — не скрывал своего удовлетворения Марадона. — Очень рад за Каниджу. Бог помог ему дважды забить в этом матче. Я сам прошел через тяготы дисквалификации и понимаю состояние и ощущения Клаудио. Он безумно хотел доказать миру, что ничуть не уступает себе двухлетней давности.

— Я знал, что Марадона в отличной форме, но такой фантастической игры все равно не ожидал, — это уже реплика Басиле. — То, что он творил, невозможно описать словами.

Диего Марадона попался на допинге. Фото Global Look Press
Диего Марадона с сотрудниками допинг-контроля. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Коктейль из пяти запрещенных препаратов...

В третьем туре аргентинцам предстояло помериться силами с будущими полуфиналистами турнира — болгарами. Но мир не увидел великой дуэли Марадона — Стоичков.

Через три дня после матча Аргентина — Нигерия стало известно, что Марадона накануне этой игры применял запрещенный препарат — эфедрин. Это химическое вещество стимулирующего действия, увеличивающее поглощение кислорода и ускоряющее реакцию.

Вскоре на специально созванной пресс-конференции выступил глава Оргкомитета ФИФА Гильермо Канедо:

— Оба анализа мочи дали положительный результат на допинг. Марадона нарушил тем самым во время матча Аргентина — Нигерия положение правил о допинг-контроле. Аргентинская федерация футбола уже уведомила нас о том, что Марадона исключен из сборной.

Диего Марадона. Фото Global Look Press
Диего Марадона.
Фото Global Look Press

А вот разъяснения члена медицинской комиссии ФИФА Мишеля Дого.

— Результаты, полученные в лаборатории в Калифорнии, показали наличие в организме Марадоны запрещенных препаратов пяти разновидностей: федрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. Мы предполагаем, что это был коктейль. Некоторые из его составляющих могли быть использованы для потери вес

— А как же быть с лечением обычной простуды? Не слишком ли сурово вы поступаете с Марадоной, если он хотел как можно скорее избавиться от насморка?

— Мы не нашли на фармацевтическом рынке ни одного лекарства, содержащего все пять компонентов. Это наталкивает на мысль, что прием лекарств не был спонтанен.

ЧМ-1994: американский футбол ЧМ-1994: американский футбол

Марадона заявлял, что запрещенные вещества находились в лекарствах от гриппа и каплях для носа, которые ему купил в США его личный врач. Футболист утверждал, что не принимал запрещенных препаратов самостоятельно.

Через несколько дней после инцидента Марадона вернулся на родину, бросив встречавшим его журналистам лишь одну фразу: «Уверен, что если бы на моем месте оказался кто-либо другой, наказание было бы менее суровым».

Без своей легенды аргентинцы уступили румынам в 1/8 финала.

После ЧМ ФИФА дисквалифицировала Марадону на 15 месяцев. Диего коротко отреагировал на этот вердикт: «Они отрезали мне ноги».

Больше за сборную Аргентины он не играл.

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Основные источники исследования

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