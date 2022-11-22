Биография Ханс-Дитера Флика: от работы ассистентом до главного тренера сборной Германии

История 57-летнего тренера.

Ханс-Дитер «Ханси» Флик

Дата рождения: 24 февраля 1965 (57)

Позиция: полузащитник

Рост: 177 см

Должность: главный тренер сборной Германии по футболу

Ханс Флик славится своей работой с молодежью и психологическим подходом к футболистам. Расскажем подробнее о главном тренере немецкой сборной.

Детство и юность

Ханс-Дитер Флик родился 24 февраля 1965 года в немецком городе Гейдельберге. Он занимался в нескольких футбольных секциях, а в 16-летнем возрасте начал выступать за молодежный состав «Зандхаузена». Позже Ханс подписал с ними первый в карьере контракт.

Он не мечтал о большой футбольной карьере, поэтому параллельно учился на банкира и именно с этим хотел связать свою дальнейшую жизнь.

Ханс-Дитер Флик в «Баварии». Фото Global Look Press

Спортивная карьера

Два года он провел в «Зандхаузене», за которых сыграл 69 матчей и забил 8 голов. Когда ему было 20 лет, его пригласили в «Баварию». С мюнхенцами он завоевал больше всего трофеев в своей карьере, хотя ему регулярно приходилось прикладывать много усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе.

В 1990-м Флик подписал контракт с «Кельном», но и там стать ключевым игроком ему не удалось. Полузащитника начали беспокоить травмы и регулярные дисквалификации. В сборную Германии его ни разу не приглашали, выступал только за национальную команду до 18 лет. И то провел там всего два матча.

Повесить бутсы на гвоздь ему пришлось уже в 28 лет. Играть дальше Ханси не позволила травма колена. Хотя он продолжал выступать за любительскую команду «Бамменталь».

Работать тренером Флик начал без необходимой лицензии. Первый тренерский опыт получил еще в «Бамментале» — будучи игроком. В 2003 Ханс-Дитер получил лицензию, пройдя обучение в Кельнской спортивной академии. В 2000 году он уже возглавил «Хоффенхайм». У него получилось вывести не самую сильную команду в третий дивизион.

Дальше Ханс-Дитер начал работать как ассистент и помощник. Трудился в зальцбургском «Ред Булле» с Лотаром Маттеусом и Джованни Трапаттони, работал и помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

В 2014-м Флик на время отошел от тренерства и три года занимал пост спортивного директора в Немецком футбольном союзе, а потом его пригласили занять аналогичный пост в «Хоффенхайме».

В 2019 году он присоединился к тренерскому штабу Нико Ковача в «Баварии». А после отставки Ковача Флик получил свой главный шанс в карьере. Сначала он занял освободившееся место с приставкой «и.о.», а затем подписал полноценный контракт. В «Баварии» дела у него шли прекрасно. В своих первых 25 матчах немецкий специалист одержал 22 победы, превзойдя рекорд самого Хосепа Гвардиолы (21). Ему также удалось стать вторым тренером в истории клуба после Юппа Хайнкеса, у кого получилось выиграть с командой «требл». И именно с Ханси мюнхенцы одержали яркую победу над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2.

После ухода из сборной Германии Йоахима Лева Ханс-Дитеру выпала честь занять его место. Под руководством Ханси немецкая машина стала первой командой, которая преодолела квалификацию на ЧМ-2022.

Ханс-Дитер Флик. Фото Global Look Press

Достижения

В качестве футболиста

«Бавария»

4-кратный чемпион Германии (1984/85, 1986/87, 1988/89, 1989/90)

Обладатель кубка Германии (1985/86)

В качестве главного тренера

«Бавария»

2-кратный чемпион Германии (2019/20, 2020/21)

Обладатель Кубка Германии (2019/20)

Обладатель Суперкубка Германии (2020)

Победитель Лиги чемпионов (2019/2020)

Обладатель Суперкубка УЕФА (2020)

Победитель Клубного чемпионата мира (2020)

В качестве ассистента главного тренера

Сборная Германии

Чемпион мира (2014)

Личные награды

Лучший тренер года по версии World Soccer Magazine (2020)

Тренер года по версии Globe Soccer Awards (2020)

Лучший клубный тренер 2020 года по версии IFFHS

Футбольный тренер года в Германии (2020)

Ханс-Дитер Флик с женой. Фото Global Look Press

Личная жизнь

Флик ведет достаточно скромный образ жизни, хотя в молодости был знаменитым ловеласом. Живет он в Бамментале. Несколько лет счастливо женат на женщине по имени Зильке, с которой воспитывает двух детей — девочек Катрин и Ханна. При этом крестным Катрин является еще один звездный игрок из Германии — Лотар Маттеус. Вместе с супругой активно занимается благотворительностью. Они являются борцами за экологию и всячески помогают в этом направлении. Также они внесли большой вклад для поддержки врачей в период пандемии коронавируса.

Помимо футбола, Ханс-Дитер является бизнесменом. В Бамментале у него есть собственный магазин спортивной одежды. Регулярно посещает лекции известных финансистов.