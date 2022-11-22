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22 ноября, 14:10

Биография Ханс-Дитера Флика: от работы ассистентом до главного тренера сборной Германии

Галина Глазко
Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters
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История 57-летнего тренера.

Ханс-Дитер «Ханси» Флик
Дата рождения: 24 февраля 1965 (57)
Позиция: полузащитник
Рост: 177 см
Должность: главный тренер сборной Германии по футболу

Ханс Флик славится своей работой с молодежью и психологическим подходом к футболистам. Расскажем подробнее о главном тренере немецкой сборной.

Детство и юность

Ханс-Дитер Флик родился 24 февраля 1965 года в немецком городе Гейдельберге. Он занимался в нескольких футбольных секциях, а в 16-летнем возрасте начал выступать за молодежный состав «Зандхаузена». Позже Ханс подписал с ними первый в карьере контракт.

Он не мечтал о большой футбольной карьере, поэтому параллельно учился на банкира и именно с этим хотел связать свою дальнейшую жизнь.

Ханс-Дитер Флик в «Баварии». Фото Global Look Press
Ханс-Дитер Флик в «Баварии».
Фото Global Look Press

Спортивная карьера

Два года он провел в «Зандхаузене», за которых сыграл 69 матчей и забил 8 голов. Когда ему было 20 лет, его пригласили в «Баварию». С мюнхенцами он завоевал больше всего трофеев в своей карьере, хотя ему регулярно приходилось прикладывать много усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе.

В 1990-м Флик подписал контракт с «Кельном», но и там стать ключевым игроком ему не удалось. Полузащитника начали беспокоить травмы и регулярные дисквалификации. В сборную Германии его ни разу не приглашали, выступал только за национальную команду до 18 лет. И то провел там всего два матча.

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Повесить бутсы на гвоздь ему пришлось уже в 28 лет. Играть дальше Ханси не позволила травма колена. Хотя он продолжал выступать за любительскую команду «Бамменталь».

Работать тренером Флик начал без необходимой лицензии. Первый тренерский опыт получил еще в «Бамментале» — будучи игроком. В 2003 Ханс-Дитер получил лицензию, пройдя обучение в Кельнской спортивной академии. В 2000 году он уже возглавил «Хоффенхайм». У него получилось вывести не самую сильную команду в третий дивизион.

Дальше Ханс-Дитер начал работать как ассистент и помощник. Трудился в зальцбургском «Ред Булле» с Лотаром Маттеусом и Джованни Трапаттони, работал и помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

В 2014-м Флик на время отошел от тренерства и три года занимал пост спортивного директора в Немецком футбольном союзе, а потом его пригласили занять аналогичный пост в «Хоффенхайме».

В 2019 году он присоединился к тренерскому штабу Нико Ковача в «Баварии». А после отставки Ковача Флик получил свой главный шанс в карьере. Сначала он занял освободившееся место с приставкой «и.о.», а затем подписал полноценный контракт. В «Баварии» дела у него шли прекрасно. В своих первых 25 матчах немецкий специалист одержал 22 победы, превзойдя рекорд самого Хосепа Гвардиолы (21). Ему также удалось стать вторым тренером в истории клуба после Юппа Хайнкеса, у кого получилось выиграть с командой «требл». И именно с Ханси мюнхенцы одержали яркую победу над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2.

После ухода из сборной Германии Йоахима Лева Ханс-Дитеру выпала честь занять его место. Под руководством Ханси немецкая машина стала первой командой, которая преодолела квалификацию на ЧМ-2022.

Ханс-Дитер Флик. Фото Global Look Press
Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press

Достижения

В качестве футболиста

«Бавария»

  • 4-кратный чемпион Германии (1984/85, 1986/87, 1988/89, 1989/90)

  • Обладатель кубка Германии (1985/86)

В качестве главного тренера

«Бавария»

  • 2-кратный чемпион Германии (2019/20, 2020/21)

  • Обладатель Кубка Германии (2019/20)

  • Обладатель Суперкубка Германии (2020)

  • Победитель Лиги чемпионов (2019/2020)

  • Обладатель Суперкубка УЕФА (2020)

  • Победитель Клубного чемпионата мира (2020)

В качестве ассистента главного тренера

Сборная Германии

  • Чемпион мира (2014)

Личные награды

  • Лучший тренер года по версии World Soccer Magazine (2020)

  • Тренер года по версии Globe Soccer Awards (2020)

  • Лучший клубный тренер 2020 года по версии IFFHS

  • Футбольный тренер года в Германии (2020)

Ханс-Дитер Флик с женой. Фото Global Look Press
Ханс-Дитер Флик с женой.
Фото Global Look Press

Личная жизнь

Флик ведет достаточно скромный образ жизни, хотя в молодости был знаменитым ловеласом. Живет он в Бамментале. Несколько лет счастливо женат на женщине по имени Зильке, с которой воспитывает двух детей — девочек Катрин и Ханна. При этом крестным Катрин является еще один звездный игрок из Германии — Лотар Маттеус. Вместе с супругой активно занимается благотворительностью. Они являются борцами за экологию и всячески помогают в этом направлении. Также они внесли большой вклад для поддержки врачей в период пандемии коронавируса.

Помимо футбола, Ханс-Дитер является бизнесменом. В Бамментале у него есть собственный магазин спортивной одежды. Регулярно посещает лекции известных финансистов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

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Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Ханс Флик
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