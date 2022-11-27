Испанцы готовы отправить Германию домой, Япония в шаге от плей-офф. Главные интриги дня

За чем следим на чемпионате мира сегодня.

Япония — Коста-Рика

Сборная Японии в первом туре сенсационно обыграла Германию 2:1, благодаря чему может оформить путевку в плей-офф уже во встрече с Коста-Рикой. Хадзиме Мориясу отлично подготовил команду к немцам. Особенно помогли игроки из бундеслиги — отличились Рицу Доан из «Фрайбурга» и Такума Асано из «Бохума». Оба появились во втором тайме, но, вероятно, с Коста-Рикой тренер положится на тех, кто принес победу над Германией. Скорее всего, против Коста-Рики японцы будут стараться играть на результат с первых минут.

Для костариканцев же старт турнира выдался печальным. Латиноамериканская команда попала под испанский каток, так еще и Кейлор Навас пропустил семь голов после восьми ударов в створ. Вратарь «ПСЖ» совершенно не имеет игровой практики в нынешнем сезоне, а в матче с Японией ему точно снова придется вступать в игру. Сложно сказать, чего можно ожидать от постаревшей атаки Коста-Рики, но в обороне подопечным Луиса Суареса (не уругвайского форварда) придется попотеть. Японцев сложно сравнить с Испанией по технике, но в физическом плане эта команда готова точно не хуже, поэтому костариканским футболистам можно только посочувствовать.

Бельгия — Марокко

Бельгия и Марокко совсем не впечатлили в своих стартовых матчах, но первые смогли при унылой игре добиться победы, а вторые не позволили хорватам забить.

Бронзовые призеры мундиаля в России постарели, в игре с Канадой это было хорошо заметно. Североамериканцы играли гораздо активнее, бельгийцам же помогла качественная реализация. В перспективы «золотого поколения» в Катаре не верит даже Кевин Де Брюйне. «Никаких шансов, мы слишком стары», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал вчера в интервью The Guardian полузащитник «Манчестер Сити». И заявил, что относит Бельгию скорее к аутсайдерам. Необычный способ мотивации партнеров, если это он.

С другой стороны — марокканцы, тоже не блеснувшие в первом туре в матче с Хорватией. Одна из команд-открытий на ЧМ-2018 уже повторила результат российского турнира по очкам, хотя впереди еще два матча. При этом африканцы не кажутся такими же задорными и атакующими, как четыре года назад. С Бельгией унылая игра Марокко может повториться, тем более что крайний защитник и лидер сборной Ашраф Хакими рискует пропустить встречу из-за дискомфорта в бедре.

При всей непривлекательности игры сборной Бельгии «Красные дьяволы» могут гарантировать себе выход из группы в случае победы над марокканцами.

Хорватия — Канада

Канада поразила болельщиков смелостью в матче с бельгийцами, но теперь остается только гадать, как бы сложилась игра, если бы Альфонсо Дэвис забил пенальти. Победители североамериканского отбора теперь должны рассчитывать на победу над финалистами ЧМ-2018. Будем честны, по игре Канаду даже можно назвать фаворитом, какими бы странными эти слова ни казались.

Однако Хорватии все равно, кому нравится их футбол, а кому нет. Мастерства и опыта этой команде не занимать, у «Шашечных» в активе множество матчей с топовыми сборными. Да и на клубном уровне многие хорватские футболисты давно доказали критикам свою состоятельность. Невыход в плей-офф будет провалом для действующих вице-чемпионов мира, поэтому Луке Модричу и компании обязательно нужна победа.

Сколько бы мы ни расхваливали бодрую сборную Канады, но у нее до сих пор нет ни одного забитого мяча на чемпионатах мира. Когда, как не в игре с финалистами предыдущего турнира, исправлять эту ситуацию?

Испания — Германия

Самая ожидаемая игра группового этапа ЧМ-2022 тоже пройдет сегодня. Перед началом мирового форума в Катаре сборные Испании и Германии были в числе фаворитов на трофей, но теперь все немного поменялось. Немцы, несмотря на добротный матч с Японией, остались без очков после первого тура. Теперь им обязательно нужно обыгрывать команду, которая выиграла предыдущий матч 7:0. Да и последняя очная встреча закончилась почти с тем же счетом: испанцы разнесли Германию в Лиге наций 6:0. Тогда, к слову, Ферран Торрес оформил хет-трик. Коста-Рике 22-летний форвард забил два гола. Как мы видим, в сборной у этого парня эффективность гораздо лучше, чем в «Барсе».

Перед стартовыми играми мы сомневались в реализации моментов со стороны обеих команд. В итоге Германия при 3,53 xG (ожидаемые голы) отличилась лишь однажды, да и то с пенальти. А Испания, наоборот, забила почти все, что могла. В таких случаях сами футболисты часто говорят, что у них залетело слишком много в одной встрече и голов на остальные матчи не осталось.

Как бы ни сложилась игра испанцев с немцами, перед последним туром нас ждет очень интересная картина. Либо интрига в группе E закрутится до предела, либо Испания гарантирует выход в 1/8 финала ЧМ в Катаре. При поражении Германия вылетит со второго подряд чемпионата мира на стадии группового этапа. Ждем сенсацию?