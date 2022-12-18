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Судейство

Сегодня, 21:20

Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца

Александр Бобров
Шеф-редактор
Шимон Марчиняк.
Фото Reuters
1/8
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Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2) оказался богатым на эпизоды, в которых бригада судей во главе с Шимоном Марчиняком приняла правильные и спорные решения. Их разобрал эксперт «СЭ».
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

11-метровый удар за фол Дембеле

На 21-й минуте Шимон Марчиняк без раздумий указал на 11-метровую отметку, наказав таким образом Усмана Дембеле. Француз в своей штрафной площади забыл об осторожности, слегка коснулся своей ногой ноги Анхеля Ди Марии, а рукой — его спины. Двух касаний оказалось достаточно, чтобы аргентинец упал, а судья зафиксировал нарушение правил.

Аргентина - Франция.

Решение Марчиняка не стал оспаривать его ВАР Томаш Квятковски — оно осталось в силе. Понятно, что после игры французы могут выразить несогласие с таким серьезным наказанием.

Однако, несмотря на кажущуюся «легковесность» пенальти, предположу, что председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка примут сторону рефери.

11-метровый удар за фол Отаменди

На 79-й минуте Марчиняк снова принял верное решение в ключевом эпизоде: он правильно назначил 11-метровый удар, наказав Николаса Отаменди за нарушение правил в своей штрафной площади. Аргентинский защитник придержал Рандаля Коло Муани, а затем ударил его по правой ноге.

Аргентина — Франция.

Марчиняк пожалел аргентинцев?

При этом судья ошибочно не применил к аргентинцу дисциплинарную санкцию. Рефери находился на значительном удалении от места событий, рискнул, указав на 11-метровую отметку, и угадал с этим решением. Но он был обязан вынести Отаменди как минимум предупреждение, если определил, что тот попытался сыграть в мяч. Если же рефери посчитал за фол задержку рукой или расценил, что попытки выбить мяч не было, то аргентинца следовало удалить. Ведь он лишил соперника явной возможности забить гол, но вообще не получил за это никакой карточки.

Аргентина — Франция.

Интересно, что в тот момент сказал Марчиняку его видеоассистент Квятковски. ВАР видел, как располагались игроки на поле друг относительно друга, и должен был квалифицировать действия защитника как лишение соперника явной возможности забить гол, потому что Коло Муани владел мячом и выбегал один на один с вратарем.

Тюрам симулировал

На 87-й минуте Марчиняк правильно не назначил 11-метровый удар в ворота аргентинцев и вынес предупреждение Маркусу Тюраму за симуляцию. Судья не находился в хорошей позиции, но сумел разглядеть, что никакого нарушения правил против француза никто не совершил, а упал он в штрафной площади сам, пытаясь обманом заработать пенальти.

Аргентина — Франция.

Пятая точка

На 109-й минуте бригада арбитров правильно засчитала гол Лионеля Месси, не зафиксировав в ходе атаки аргентинцев положение «вне игры» у одного из их футболистов. Верность вердикта судей была подтверждена с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ).

Аргентина — Франция.

В момент паса французский защитник оказался ближе к линии ворот, чем соперник. Причем САОТ учла положение его пятой точки, которой, к примеру, в отличие от руки, можно играть в футбол и забивать голы.

Аргентина — Франция.

11-метровый удар за фол Монтиэля

На 116-й минуте Марчиняк правильно наказал южноамериканцев 11-метровым ударом. Судья находился в хорошей позиции и увидел, что Гонсало Монтиэль парировал удар Кильяна Мбаппе отставленной в сторону рукой. Такие действия оцениваются как нарушение правил и наказываются назначением пенальти, если фол произошел в штрафной площади.

Аргентина — Франция.
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0
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F 27.11 19:00
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G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
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Португалия
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2
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Нидерланды
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2
0
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Эквадор
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0
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B 29.11 22:00
Иран
США
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0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
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1
0
C 30.11 22:00
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0
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1
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Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022

Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!