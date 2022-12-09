Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

Сегодня, 21:15
Бразилия не попадала в финал чемпионата мира 20 лет, Хорватия добралась до него на прошлом турнире. В другом случае подобная расстановка сил делала бы вторую команду фаворитом пары, но здесь все было иначе — южноамериканцы считались главными претендентами на трофей.
Всем давно известно, почему шансы Бразилии так высоки. Но глупо спорить и с тем, что команде Тите везет с календарем. С кем она встречалась на пути к четвертьфиналу? Камерун, Сербия, Швейцария, Корея — все это соперники, которых бразильцы в любом состоянии обязаны обыгрывать. Даже Хорватия — уже уровнем выше, хотя и с ней желто-зеленым повезло.
Вообще «Шашечных» постоянно недооценивают. Так было и на предыдущем чемпионате мира, то же самое мы видим и сейчас. Шансы хорватов на успех в битве с Бразилией оценивались даже ниже победы Марокко над Португалией, а ведь они все еще действующие вице-чемпионы мира.
Сами южноамериканцы, конечно, публично не высказывали пренебрежения в адрес оппонентов. А вот к животным они относились хуже: на предматчевой пресс-конференции Винисиуса пресс-атташе сборной схватил за шиворот запрыгнувшего на стол кота и бросил его на пол, чем моментально вызвал гнев в соцсетях. Винисиус в этот момент только неловко улыбался, хотя, наверное, понимал, что так лучше не делать. В футболе мелочей не бывает: этот инцидент создал негативный фон вокруг бразильцев, и многие даже писали, что намеренно будут болеть за хорватов.
Но такие околофутбольные проблемки — ерунда, когда есть результат. Все бы мигом забыли о бразильском живодере, если бы южноамериканская команда так же быстро смяла европейцев, как Корею. Однако этого не произошло. Более того — фаворит столкнулся с колоссальными трудностями уже в первом тайме.
Тите не менял стартовый состав, однако сделал одно важное тактическое изменение — Данило при владении регулярно смещался с левого фланга обороны в середину поля к Каземиро. Этот ход решал сразу две задачи: во-первых, у Винисиуса освобождалось пространство на левой бровке, а во-вторых, бразильцы таким образом насыщали центр поля и отвечали треугольнику Брозович — Модрич — Ковачич.
Но Златко Далич тоже не отдыхал в последние дни. Под Бразилию он решил выпустить экс-спартаковца Пашалича на правый фланг, и европейцы перманентно давили в уязвимую зону (Данило вынужденно играет слева и вообще правша). Этот симбиоз тактических задумок привел к тому, что в первом тайме игра была сильно наклонена на один фланг: бразильцы все время действовали через Винисиуса, а у хорватов справа были активны Юранович и Пашалич.
О моментах соперники тоже не забывали. Пару раз неплохо бил по воротам Винисиус, хороший удар получился у Каземиро, но ближе всего к голу в первом тайме приблизился Неймар — перед перерывом он хорошо исполнил штрафной, но рикошет от стенки не смутил Ливаковича.
Хорваты не ставили автобус, как многие предполагали. Более того, Бразилия владела мячом примерно столько же, сколько и соперник. Дисциплинированная и слаженная оборона решала все, но более важное значение имел вратарь.
Ливакович стал героем предыдущего раунда, когда отразил три пенальти от японцев в серии 11-метровых. Но в игре чудес на чемпионате мира он пока не демонстрировал. Не было их и сейчас — все, что отбивал вратарь «Шашечных», по отдельности не тянуло на фантастическое спасение века. Но в совокупности Ливакович заслужил овации — за 90 минут он отразил больше мячей (7), чем сборная Хорватии нанесла ударов по воротам (6).
Что же поменяла Бразилия во втором тайме? Как минимум оживила правый фланг — инертный Рафинья рано ушел на замену, а Антони существенно раскрасил игру. Правда, в одном из эпизодов он картинно упал, выпрашивая штрафной, но, если не брать эту симуляцию, вышел неплохо.
Моментов у Бразилии стало приходить гораздо больше с обоих флангов: дважды мог забивать Неймар, однажды — Пакета, Гвардиол едва не срезал мяч в свои ворота. Но всякий раз Ливакович был на высоте, и именно его заслуга в том, что Хорватия ушла в свой любимый овертайм. Поразительная статистика: восемь из последних девяти матчей плей-офф Хорватии на крупных турнирах продолжались 120 минут.
Для Бразилии все складывалось ужасно. Она полтора часа не могла забить и под конец основного времени уже стала нервничать. А еще хуже то, что Хорватия затащила соперника на свою территорию — в овертайм.
В матче с Японией многих удивило то, что «Щашечные» заменили Модрича и Ковачича в начале дополнительного времени. На этот раз лидеры полузащиты остались на поле, а Далич избрал другую тактику. Хорватия заметно опустила линию обороны и полностью отказалась от высокого прессинга, что отразилось и на цифрах: в первом дополнительном тайме южноамериканцы владели мячом 60%, что для этой встречи колоссально.
У Бразилии появилось больше времени для конструирования атак, но отыскать дыры в такой плотной обороне было сложно. Требовалось что-то оригинальное — то, чем и славится футбольная Бразилия.
И как символично, что именно Неймар — ментальный лидер и знамя этой сборной — нашел ключ. Оказалось, нужно было просто прорваться по центру, сыграв в стенку с парой партнеров и уложить на газон нескольких соперников. Зато на выходе получился настоящий шедевр. Это гол, по которому через много лет мы все будем вспоминать ЧМ-2022. Потому что он настолько красивый, насколько и необходимый.
Этот гол позволил Неймару сравняться с великим Пеле по числу голов за сборную — теперь у обоих по 77. Но едва ли лидер бразильцев думал о рекордах в тот момент. После эмоционального празднования южноамериканцев наступил перерыв, после чего Тите дал установку команде уйти в оборону.
Это выглядело явно и в какой-то степени бесстыдно: Бразилия отказалась от мяча и позволила хорватам рулить. А чем обычно заканчивается игра на удержание? Правильно, пропущенным мячом. Особенно когда твоя команда не умеет играть от обороны. В одном эпизоде Бразилия решила пойти вперед и забыла об установке тренера, получила в ответ быструю атаку, которая завершилась голом Петковича. Хорватия спаслась, и кто скажет, что это незаслуженно?
А дальше — серия пенальти, в которой «Шашечные» уже защитили не один диплом. А Бразилия, напротив, к этому не привыкла — и Родриго сорвал первый же удар. Хорваты же вообще не мазали и ждали лишь, когда дрогнет кто-то еще из противников. Дрогнул Маркиньос — его попадание в штангу ознаменовало собой свершение главной сенсации чемпионата мира. Бразилия, на которую ставило большинство, вылетела еще до полуфинала.
А Хорватия показывает нечеловеческий характер, обыгрывает фаворита и во второй раз за четыре года выходит в полуфинал чемпионата мира. Битве Аргентины и Бразилии не бывать.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)