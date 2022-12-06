Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:00

«В Германии все возмущены, что сборная сосредоточилась на протестах, а не на футболе». Интервью Юрия Савичева

Александр Львов
Обозреватель
Эмоции игроков сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик.
Фото Global Look Press
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках.
Фото Global Look Press
1/4
Telegram Дзен
Автор золотого гола на Олимпиаде-1988 — о провале сборной Германии и фаворитах ЧМ-2022.
10.12.2022 | Англия — Франция

«Болельщики говорят: закрыв рты, игроки закрыли и глаза на футбол»

— Как в Германии восприняли невыход в плей-офф? — вопрос экс-форварду «Санкт Паули» и сборной СССР, который сейчас живет в Гамбурге.

— Народ просто кипит! И их можно понять — на втором подряд чемпионате мира команда не вышла из группы. Для страны с такой богатой футбольной историей это позор и унижение. А пресса продолжает возмущаться тем, что команда была сосредоточена не на игре, а на протестах против запрета на радужные повязки. И здесь не устают повторять то, что уже сказал в «СЭ» уважаемый Олег Иванович Романцев: «На чемпионате мира нужно играть в футбол и на поле доказывать, что ты сильнее, а не забивать себе голову политикой!» Словом, вылет стал очень болезненным ударом для Германии, не раз побеждавшей на международных турнирах. Болельщики говорят: закрыв рты [на командном фото], футболисты закрыли и глаза на футбол.

Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках.
Фото Global Look Press

— Победа Японии над Германией закономерна? Или это стечение обстоятельств?

— Считаю, немцы просто обязаны были побеждать. У них и состав солиднее, и класс выше. По первому тайму это было видно. Они владели инициативой, создавали моменты, но забили только с пенальти. Не знаю, почему команда Флика посчитала, что для победы хватит и одного гола. Но после перерыва она просела, сбавила обороты, стала чаще ошибаться в обороне.

Почувствовав это, японцы включили скорости, взяли игру под контроль. И сначала Доан оказался первым на мяче после сэйва Нойера, в затем Асано забил победный. Вот так печально стартовала бундестим, хотя по владению, ударам и передачам превосходили соперника. А центральный защитник Шлоттербек отдал больше точных передач, чем все японцы вместе взятые.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

В Германии тут же признали, что матч с Японией вскрыл главную проблему нынешней сборной — отсутствие слаженности в обороне, которая вызвана частыми и не всегда оправданными перестановками Флика.

Досталось и Нойеру, в котором уже не чувствуется прежней уверенности и надежности. А это нервирует защитников, которые привыкли, что за их спиной голкипер, способный творить чудеса.

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик. Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик.
Фото Global Look Press

— Есть теория, что Испания специально проиграла Японии, чтобы попасть в более легкую сетку плей-офф.

— Ерунда! То же самое можно сказать и про то, что Бразилия отдала игру Камеруну. К тому же не победи немцы у Коста-Рики, поражение могло лишить испанцев выхода из группы. Конечно, сыграть с Марокко, а не с Хорватией заманчиво. Но уж слишком велик был риск. Да и репутация такой большой сборной, как Испания, не позволяет идти на подобные фокусы. Кстати, ни одна из сборных не вышла из группы без потери очков. Это говорит о том, что команды, которых мы привыкли видеть на вторых и третьих ролях, растут.

— Травмы Ройса и Вернера ударили по игровой мощи Германии?

— Не настолько, чтобы стать главной причиной провала. Потеря Ройса не была неожиданностью. Странно, но подобное случается с ним перед крупными турнирами не в первый раз. Вернер неплохо выглядел в «Лейпциге». Но у Флика есть и Хаверц, забивший пару мячей Коста-Рике, и Сане с Гнабри. Так что с атакой все обстояло не так плохо.

Футболисты сборной Германии. «Пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. И по радужной повязке в том числе». Взгляд из Германии

— Согласен, что время Мюллера в сборной ушло?

— Да. Томасу уже за 30... И, как говорят, после чемпионата мира он собирается заканчивать. Видимо, об этом знают и в «Баварии», где в последнее время его меняют минут за 20 до конца.

У него больше всех матчей за сборную, он лидер по забитым голам. И, конечно, атаке бундестим будет не хватать его характера, сумасшедшего настроя на борьбу. Но, к сожалению, время не остановишь.

— Зато все отмечают появление большой группы талантливой молодежи. Мусиала действительно может вырасти в одного из лучших игроков мира?

— Насчет лучшего в мире — это пошло с подачи журналистов. Но игрок действительно интересный. Шустрый, с отличным дриблингом, идеальной техникой и приемом мяча. Неслучайно он на ведущих ролях в «Баварии» и самый дорогой игрок сборной Германии, который уже стоит 100 миллионов.

Но парень только приоткрыл дверь в большой футбол. И в Катаре это чувствовалось, хотя он и блеснул в нескольких эпизодах. Ему надо крепнуть, а главное научиться оставлять волнение в раздевалке.

Томас Мюллер. Фото Global Look Press
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

«Флик останется в сборной. А вот по Бирхоффу есть сомнения»

— В каких переменах нуждается сборная Германии?

— Я уже говорил, что ее главная проблема — усиление и качественная перестройка обороны. Особенно в центральной зоне и на правом фланге. Еще в этой линии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией.

В остальных линиях достаточный выбор футболистов хорошего уровня. И в распоряжении тренерского штаба целая россыпь талантливых ребят — защитники Шлоттенберг и Белла-Котчап, нападающие Хаварц, Адейеми, Мукоко и тот же Мусиала. Но им, как говорится, надо обрасти мясом, набраться опыта. Вполне возможно, что они выстрелят на Евро-2024, подтвердив, что опыт Катара не прошел даром.

Германия вылетела с&nbsp;чемпионата мира. «Не забудьте свои флаги!» Реакция соцсетей на вылет Германии с ЧМ-2022

— Останется ли Флик после провала в Катаре?

— Контракт Флика рассчитан до 2024 года. И пока речи о его разрыве не идет. Да и в прессе на него не нападают. А вот к менеджеру сборной Оливеру Бирхоффу, который занимает эту должность уже 18 лет, претензий у журналистов и болельщиков хватает. Они считают, что в последних неудачах бундестим он виноват гораздо больше тренера и что ему пора уйти, а Флику — продолжить работу. Все должно решиться на итоговом собрании футбольного союза, в состав которого входит Бирхофф. И это может помочь ему сохранить свои позиции в сборной.

— Какая сборная тебя больше всех впечатлила на ЧМ? Кто поборется за победу?

— Пока ярче остальных выглядят французы с блистательными Мбаппе и Жиру. Большой потенциал у Бразилии. Но свою истинную мощь она еще не показала. Вся надежда на возвращение в строй Неймара и на то, что травма не помешает ему сыграть на своем уровне. То же самое скажу об Аргентине и невероятном Месси, которому пока удается выручать команду. И любой из этой тройки способен увезти домой кубок мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Олег Романцев
Томас Мюллер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная СССР по футболу
Сборная Японии по футболу
Юрий Савичев
3
10
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Скрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.00 X 4.90 П2 1.41
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.20 X 3.40 П2 2.40
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.50 X 4.20 П2 1.53
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом
В Китае высмеяли слова Макрона о глазах Путина
В США указали на производство РФ крылатых ракет в условиях санкций Запада
ВТБ заявил об отражении крупнейшей DDOS-атаки из-за рубежа
В каких валютах Россия ведет расчеты
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Мэтти Кэш: «На данный момент Мбаппе входит в число лучших футболистов мира»
Это'о ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Экс-форвард сборной СССР Савичев назвал фаворитов ЧМ-2022
Влашич заявил, что расстроился из-за отстранения сборной России от ЧМ-2022
Экс-форвард СССР Савичев назвал главную проблему сборной Германии
Дмитрий Черышев: «Не думаю, что Марокко пройдет Испанию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В четвертьфинал проходят фавориты — ждем сенсаций от Марокко и Швейцарии? Главные интриги дня