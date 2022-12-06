«В Германии все возмущены, что сборная сосредоточилась на протестах, а не на футболе». Интервью Юрия Савичева

Автор золотого гола на Олимпиаде-1988 — о провале сборной Германии и фаворитах ЧМ-2022.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Болельщики говорят: закрыв рты, игроки закрыли и глаза на футбол»

— Как в Германии восприняли невыход в плей-офф? — вопрос экс-форварду «Санкт Паули» и сборной СССР, который сейчас живет в Гамбурге.

— Народ просто кипит! И их можно понять — на втором подряд чемпионате мира команда не вышла из группы. Для страны с такой богатой футбольной историей это позор и унижение. А пресса продолжает возмущаться тем, что команда была сосредоточена не на игре, а на протестах против запрета на радужные повязки. И здесь не устают повторять то, что уже сказал в «СЭ» уважаемый Олег Иванович Романцев: «На чемпионате мира нужно играть в футбол и на поле доказывать, что ты сильнее, а не забивать себе голову политикой!» Словом, вылет стал очень болезненным ударом для Германии, не раз побеждавшей на международных турнирах. Болельщики говорят: закрыв рты [на командном фото], футболисты закрыли и глаза на футбол.

Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках. Фото Global Look Press

— Победа Японии над Германией закономерна? Или это стечение обстоятельств?

— Считаю, немцы просто обязаны были побеждать. У них и состав солиднее, и класс выше. По первому тайму это было видно. Они владели инициативой, создавали моменты, но забили только с пенальти. Не знаю, почему команда Флика посчитала, что для победы хватит и одного гола. Но после перерыва она просела, сбавила обороты, стала чаще ошибаться в обороне.

Почувствовав это, японцы включили скорости, взяли игру под контроль. И сначала Доан оказался первым на мяче после сэйва Нойера, в затем Асано забил победный. Вот так печально стартовала бундестим, хотя по владению, ударам и передачам превосходили соперника. А центральный защитник Шлоттербек отдал больше точных передач, чем все японцы вместе взятые.

В Германии тут же признали, что матч с Японией вскрыл главную проблему нынешней сборной — отсутствие слаженности в обороне, которая вызвана частыми и не всегда оправданными перестановками Флика.

Досталось и Нойеру, в котором уже не чувствуется прежней уверенности и надежности. А это нервирует защитников, которые привыкли, что за их спиной голкипер, способный творить чудеса.

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик. Фото Global Look Press

— Есть теория, что Испания специально проиграла Японии, чтобы попасть в более легкую сетку плей-офф.

— Ерунда! То же самое можно сказать и про то, что Бразилия отдала игру Камеруну. К тому же не победи немцы у Коста-Рики, поражение могло лишить испанцев выхода из группы. Конечно, сыграть с Марокко, а не с Хорватией заманчиво. Но уж слишком велик был риск. Да и репутация такой большой сборной, как Испания, не позволяет идти на подобные фокусы. Кстати, ни одна из сборных не вышла из группы без потери очков. Это говорит о том, что команды, которых мы привыкли видеть на вторых и третьих ролях, растут.

— Травмы Ройса и Вернера ударили по игровой мощи Германии?

— Не настолько, чтобы стать главной причиной провала. Потеря Ройса не была неожиданностью. Странно, но подобное случается с ним перед крупными турнирами не в первый раз. Вернер неплохо выглядел в «Лейпциге». Но у Флика есть и Хаверц, забивший пару мячей Коста-Рике, и Сане с Гнабри. Так что с атакой все обстояло не так плохо.

— Согласен, что время Мюллера в сборной ушло?

— Да. Томасу уже за 30... И, как говорят, после чемпионата мира он собирается заканчивать. Видимо, об этом знают и в «Баварии», где в последнее время его меняют минут за 20 до конца.

У него больше всех матчей за сборную, он лидер по забитым голам. И, конечно, атаке бундестим будет не хватать его характера, сумасшедшего настроя на борьбу. Но, к сожалению, время не остановишь.

— Зато все отмечают появление большой группы талантливой молодежи. Мусиала действительно может вырасти в одного из лучших игроков мира?

— Насчет лучшего в мире — это пошло с подачи журналистов. Но игрок действительно интересный. Шустрый, с отличным дриблингом, идеальной техникой и приемом мяча. Неслучайно он на ведущих ролях в «Баварии» и самый дорогой игрок сборной Германии, который уже стоит 100 миллионов.

Но парень только приоткрыл дверь в большой футбол. И в Катаре это чувствовалось, хотя он и блеснул в нескольких эпизодах. Ему надо крепнуть, а главное научиться оставлять волнение в раздевалке.

Томас Мюллер. Фото Global Look Press

«Флик останется в сборной. А вот по Бирхоффу есть сомнения»

— В каких переменах нуждается сборная Германии?

— Я уже говорил, что ее главная проблема — усиление и качественная перестройка обороны. Особенно в центральной зоне и на правом фланге. Еще в этой линии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией.

В остальных линиях достаточный выбор футболистов хорошего уровня. И в распоряжении тренерского штаба целая россыпь талантливых ребят — защитники Шлоттенберг и Белла-Котчап, нападающие Хаварц, Адейеми, Мукоко и тот же Мусиала. Но им, как говорится, надо обрасти мясом, набраться опыта. Вполне возможно, что они выстрелят на Евро-2024, подтвердив, что опыт Катара не прошел даром.

— Останется ли Флик после провала в Катаре?

— Контракт Флика рассчитан до 2024 года. И пока речи о его разрыве не идет. Да и в прессе на него не нападают. А вот к менеджеру сборной Оливеру Бирхоффу, который занимает эту должность уже 18 лет, претензий у журналистов и болельщиков хватает. Они считают, что в последних неудачах бундестим он виноват гораздо больше тренера и что ему пора уйти, а Флику — продолжить работу. Все должно решиться на итоговом собрании футбольного союза, в состав которого входит Бирхофф. И это может помочь ему сохранить свои позиции в сборной.

— Какая сборная тебя больше всех впечатлила на ЧМ? Кто поборется за победу?

— Пока ярче остальных выглядят французы с блистательными Мбаппе и Жиру. Большой потенциал у Бразилии. Но свою истинную мощь она еще не показала. Вся надежда на возвращение в строй Неймара и на то, что травма не помешает ему сыграть на своем уровне. То же самое скажу об Аргентине и невероятном Месси, которому пока удается выручать команду. И любой из этой тройки способен увезти домой кубок мира.