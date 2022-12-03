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Сегодня, 20:50

«Хочу финал Аргентина — Португалия. Но у Франции есть Мбаппе — это космос». Колонка Дмитрия Аленичева

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итоги группового турнира ЧМ-2022 и поделился ожиданиями от плей-офф.

Начну с минусов катарского чемпионата мира. Турнир, который проходил четыре года назад в России, был на голову выше нынешнего в плане организации и зрелищности, для меня это очевидно. По первому аспекту достаточно почитать слова футболистов, выступавших и на ЧМ-2018, и сейчас. По второму — хватало скучных матчей, особенно, в 1-м туре. Если у нас только одна встреча из 64-х завершилась без забитых мячей, то тут таких уже шесть. Это не понравилось.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Из положительного выделю сенсации: результаты Кореи и Японии. Последняя вообще победила Германию и Испанию — честно говоря, до сих пор не укладывается в голове! А корейцы преподнесли сенсацию, когда обыграли Португалию и вышли из достаточно серьезной группы. Еще есть плюс в том, что во многих квартетах интрига держалась до последнего.

В 1/8 финала для меня самая интересная пара — это Португалия, за которую болею, против Швейцарии. Не думаю, что на этой стадии та же Испания или Аргентина, уступившая на старте Саудовской Аравии, допустят осечки. У швейцарцев же — очень хорошая команда, способная попортить нервы португальцам. Конечно, хочется, чтобы Роналду и Ко прошли дальше: нравится их футбольная философия. Осечка с Кореей не в счет — тренер Фернанду Сантуш проводил ротацию состава, так что ничего страшного не случилось. Надеюсь увидеть южан в четвертьфинале, но повторю, соперник непрост. Кстати, когда перед началом ЧМ послал Сантушу сообщение с пожеланием удачи и прохода как можно дальше, Фернанду ответил буквально через две минуты: «Спасибо большое, Дмитрий! Постараемся выполнить твою просьбу».

Криштиану Роналду (слева). Фото Reuters
Криштиану Роналду (слева).
Фото Reuters

Много споров вызвало авторство второго гола красно-зеленых во встрече с Уругваем — даже до противостояния между ФИФА и португальской федерацией дошло. По телекартинке определить истину очень сложно, но раз мячи оснащены специальными датчиками, показавшими, что касания головы Криштиану не было, то как бы ни возмущался звездный форвард, гол верно записали на Бруну Фернандеша. Доверяю современным технологиям и поддерживаю решение ФИФА. То же самое могу сказать и о решающем мяче японцев в ворота «Красной фурии» — все чисто.

Кто меня по-настоящему расстроил, так это Сербия. Ждал ее в плей-офф. У сборной братской страны очень приличная группа атаки, где есть настоящие мастера — Митрович, Влахович, Тадич, Костич, Сергей Милинкович-Савич. Но с обороной — просто катастрофа, защита вообще не отвечает уровню чемпионата мира. Зато балканцы на пару с Камеруном выдали самый зрелищный пока матч турнира — те 3:3 с точки зрения зрителей смотрелись потрясающе. Еще в этом смысле порадовала «перестрелка» корейцев с ганцами, когда азиаты ушли с 0:2, но африканцы сумели организовать решающий третий мяч.

Эмоции игроков сборной Сербии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

Возвращаясь к сербам отмечу, что когда они повели в 3-м туре против Швейцарии — 2:1, следовало перестроиться, чтобы сохранить победный результат. Не говорю об «автобусе» — категорически против такого подхода, но добавить надежности у своей штрафной точно было необходимо. Однако тренер Драган Стойкович ничего менять не стал — и вот итог...

Еще больше я шокирован выступлением немцев: что поражением от Японии, что последним матчем с Коста-Рикой. Нужно крупно побеждать, а вы умудряетесь пропустить два от аутсайдера! Это свидетельствует о том, в коллективе не все гладко, об этом и Михаэль Баллак, и другие ветераны говорили. Некоторые даже утверждают, что пришло время менять тренерский состав. Сложно судить о причинах провала со стороны, но со сборной Германией явно что-то не так.

К тому же в составе сейчас много потомков выходцев из Африки. У них много футбольных козырей, но нет того железного характера, всегда отличавшего немцев. Не исключаю, что это одна из главных проблем. Также на групповой стадии разочаровали Бельгия, Уругвай и Мексика.

Игроки аргентинской сборной. Фото Reuters
Игроки аргентинской сборной.
Фото Reuters

Заставила понервничать и Аргентина. После неудачи с саудовцами всю ночь не спал — настолько переживаю персонально за Месси. Очень хочется, чтобы Лео получил звание лучшего игрока ЧМ, а его команда хотя бы дошла до финала. Идеальный вариант встречи за золото — «Альбиселесте» против Португалии. И шансы есть — после провала на старте, когда совсем не просматривался рисунок, в остальных играх увидел уже боеспособную Аргентину. Страсть, интересные комбинации, голы — южноамериканцы зажили футболом, что не может не нравиться. Плюс сетка у Лионеля с партнерами неплохая — в случае победы над Австралией их ждут Нидерланды. У Луи ван Гала — крепкий, обученный коллектив, но не думаю, что это непреодолимая преграда для аргентинцев. Схватка же с Бразилией возможна только в полуфинале.

В другой половине выделяется Франция. Мбаппе великолепен — вот кому вполне по силам отобрать у Месси титул лучшего на ЧМ-2022. Если, конечно, Кильян продолжит в плей-офф феерить так же, как в группе. Мощь, скорость, голы, результативные передачи, минимум потерь — это космос! Поэтому у поляков в 1/8 финала против «Трехцветных» нет никаких шансов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дмитрий Аленичев
Чемпионат мира по футболу 2022
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ЧМ-2022
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20.11
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Катар
Эквадор
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Сенегал
Нидерланды
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Катар
Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
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22:00
Польша
Аргентина
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30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
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22.11
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Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
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26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
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Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
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И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Испания
Коста-Рика
7 : 0
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13:00
Япония
Коста-Рика
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27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
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Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
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03.12
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Аргентина
Австралия
- : -
04.12
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Франция
Польша
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04.12
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Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
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05.12
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Бразилия
Корея
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06.12
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Марокко
Испания
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06.12
22:00
Португалия
Швейцария
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1/4 финала
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П 53
П 54
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09.12
22:00
Нидерланды
П 50
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10.12
18:00
П 55
П 56
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П 51
П 52
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1/2 финала
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П 57
П 58
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П 59
П 60
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Матч за 3-е место
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17.12
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Пр 61
Пр 62
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Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.28 X 6.30 П2 11.5
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.33 X 5.50 П2 11.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.33 X 5.30 П2 11.5
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.70 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.90 X 3.50 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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