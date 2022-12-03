«Хочу финал Аргентина — Португалия. Но у Франции есть Мбаппе — это космос». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итоги группового турнира ЧМ-2022 и поделился ожиданиями от плей-офф.

Начну с минусов катарского чемпионата мира. Турнир, который проходил четыре года назад в России, был на голову выше нынешнего в плане организации и зрелищности, для меня это очевидно. По первому аспекту достаточно почитать слова футболистов, выступавших и на ЧМ-2018, и сейчас. По второму — хватало скучных матчей, особенно, в 1-м туре. Если у нас только одна встреча из 64-х завершилась без забитых мячей, то тут таких уже шесть. Это не понравилось.

Из положительного выделю сенсации: результаты Кореи и Японии. Последняя вообще победила Германию и Испанию — честно говоря, до сих пор не укладывается в голове! А корейцы преподнесли сенсацию, когда обыграли Португалию и вышли из достаточно серьезной группы. Еще есть плюс в том, что во многих квартетах интрига держалась до последнего.

В 1/8 финала для меня самая интересная пара — это Португалия, за которую болею, против Швейцарии. Не думаю, что на этой стадии та же Испания или Аргентина, уступившая на старте Саудовской Аравии, допустят осечки. У швейцарцев же — очень хорошая команда, способная попортить нервы португальцам. Конечно, хочется, чтобы Роналду и Ко прошли дальше: нравится их футбольная философия. Осечка с Кореей не в счет — тренер Фернанду Сантуш проводил ротацию состава, так что ничего страшного не случилось. Надеюсь увидеть южан в четвертьфинале, но повторю, соперник непрост. Кстати, когда перед началом ЧМ послал Сантушу сообщение с пожеланием удачи и прохода как можно дальше, Фернанду ответил буквально через две минуты: «Спасибо большое, Дмитрий! Постараемся выполнить твою просьбу».

Криштиану Роналду (слева). Фото Reuters

Много споров вызвало авторство второго гола красно-зеленых во встрече с Уругваем — даже до противостояния между ФИФА и португальской федерацией дошло. По телекартинке определить истину очень сложно, но раз мячи оснащены специальными датчиками, показавшими, что касания головы Криштиану не было, то как бы ни возмущался звездный форвард, гол верно записали на Бруну Фернандеша. Доверяю современным технологиям и поддерживаю решение ФИФА. То же самое могу сказать и о решающем мяче японцев в ворота «Красной фурии» — все чисто.

Кто меня по-настоящему расстроил, так это Сербия. Ждал ее в плей-офф. У сборной братской страны очень приличная группа атаки, где есть настоящие мастера — Митрович, Влахович, Тадич, Костич, Сергей Милинкович-Савич. Но с обороной — просто катастрофа, защита вообще не отвечает уровню чемпионата мира. Зато балканцы на пару с Камеруном выдали самый зрелищный пока матч турнира — те 3:3 с точки зрения зрителей смотрелись потрясающе. Еще в этом смысле порадовала «перестрелка» корейцев с ганцами, когда азиаты ушли с 0:2, но африканцы сумели организовать решающий третий мяч.

Возвращаясь к сербам отмечу, что когда они повели в 3-м туре против Швейцарии — 2:1, следовало перестроиться, чтобы сохранить победный результат. Не говорю об «автобусе» — категорически против такого подхода, но добавить надежности у своей штрафной точно было необходимо. Однако тренер Драган Стойкович ничего менять не стал — и вот итог...

Еще больше я шокирован выступлением немцев: что поражением от Японии, что последним матчем с Коста-Рикой. Нужно крупно побеждать, а вы умудряетесь пропустить два от аутсайдера! Это свидетельствует о том, в коллективе не все гладко, об этом и Михаэль Баллак, и другие ветераны говорили. Некоторые даже утверждают, что пришло время менять тренерский состав. Сложно судить о причинах провала со стороны, но со сборной Германией явно что-то не так.

К тому же в составе сейчас много потомков выходцев из Африки. У них много футбольных козырей, но нет того железного характера, всегда отличавшего немцев. Не исключаю, что это одна из главных проблем. Также на групповой стадии разочаровали Бельгия, Уругвай и Мексика.

Игроки аргентинской сборной. Фото Reuters

Заставила понервничать и Аргентина. После неудачи с саудовцами всю ночь не спал — настолько переживаю персонально за Месси. Очень хочется, чтобы Лео получил звание лучшего игрока ЧМ, а его команда хотя бы дошла до финала. Идеальный вариант встречи за золото — «Альбиселесте» против Португалии. И шансы есть — после провала на старте, когда совсем не просматривался рисунок, в остальных играх увидел уже боеспособную Аргентину. Страсть, интересные комбинации, голы — южноамериканцы зажили футболом, что не может не нравиться. Плюс сетка у Лионеля с партнерами неплохая — в случае победы над Австралией их ждут Нидерланды. У Луи ван Гала — крепкий, обученный коллектив, но не думаю, что это непреодолимая преграда для аргентинцев. Схватка же с Бразилией возможна только в полуфинале.

В другой половине выделяется Франция. Мбаппе великолепен — вот кому вполне по силам отобрать у Месси титул лучшего на ЧМ-2022. Если, конечно, Кильян продолжит в плей-офф феерить так же, как в группе. Мощь, скорость, голы, результативные передачи, минимум потерь — это космос! Поэтому у поляков в 1/8 финала против «Трехцветных» нет никаких шансов.