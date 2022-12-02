Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена

Сегодня, 00:20
С последних успешных турниров сборной Германии прошло достаточно времени, а все равно непривычно видеть немцев, решающих свою судьбу в заключительном туре группового раунда. На ЧМ-2018 такой подход завершился унизительным проигрышем Корее и пролетом мимо плей-офф. На Евро-2020 было проще в силу регламента, но и там все обернулось нервотрепкой со спасительным голом в ворота венгров на 84-й минуте. Так что на турнире в Катаре сценарий получился уже привычным: вновь третий тур — и вновь туман.
Все-таки Германия зависела не только от себя, но и от результата параллельного матча. И даже при вере в Испанию немцам желательно было выигрывать с комфортным преимуществом. Ради этого Ханси Флик даже вернул Киммиха на его исконную позицию на правом фланге обороны, что позволило уместить на поле максимальное количество созидателей.
И вполне ожидаемо Кейлор Навас попал под обстрел с первых минут. Пару раз выручил, но после подачи Раума был поставлен в тупик ударом Гнабри, который сразу схватил мяч и понес его к центральному кругу. Судя по настрою, немцы просчитали все варианты, включая победу Японии над испанцами. А такой сценарий требовал повторить результат «Красной фурии», которая разнесла Коста-Рику со счетом 7:0.
Только по итогам первого тайма на повторение такого результата не было и намеков. Да, Германия почти безраздельно владела мячом и территорией. Да, она создавала моменты, которые не удавалось реализовать. И даже могла сетовать на невезение — в частности, Мусиала, у которого после эффектного прохода в момент удара мяч просто «свалился» с ноги. Однако вопросов было гораздо больше.
То ли нынешняя сборная не способна включать режим «немецкой машины». То ли ее расслабили новости о столь же быстром голе Испании. Последнее, впрочем, сомнительно. Но факт остается фактом: позволив сопернику нанести за тайм один удар, Германия едва не лишилась минимального преимущества. Причем Раум и в большей степени Рюдигер устроили пожар около собственной штрафной каким-то удивительно нелепым образом.
Хорошо, Нойер к этому оказался готов и одной рукой потащил из-под перекладины выстрел Кэмпбелла. В общем, сыграл так, как и положено человеку, который проводил рекордный для вратарей 19-й матч на мировых чемпионатах и оставил позади великого соотечественника Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела.
Не просто так Флик предпочел в перерыве вернуть Киммиха в опорную зону, а вместо Горецки вышел правый защитник Клостерманн, который здорово отыграл концовку матча с Испанией. Однако эти решения были, словно мертвому припарка, потому что Япония в параллельной игре за три минуты забила дважды. Германия рухнула на третье место, и то, что она забьет на заказ шесть мячей, можно было бы допустить, только если бы на трибунах оказался немецкий Старик Хоттабыч.
При 1:0 немцам оставалось доигрывать матч, надеясь на испанцев. А у тех уровень мотивации поднял такой популярный на ЧМ-2018 в России и никогда прежде не забивавший за сборную Техеда по имени Ельцин. Он сравнял счет, после чего самый безумный вечер на этом чемпионате продолжился ошибкой казавшегося железным Нойера. Коста-Рика словно скопировала японский сценарий, и в режиме онлайн Германия шла ко дну, утягивая вместе с собой Испанию.
Спастись при таких раскладах мог только один фаворит, и — на счастье «Красной фурии» — немецкий характер никуда не делся. После трех попаданий в штангу невероятного Наваса дважды пробил Хаверц, а потом — Фюллькруг. Но даже десять добавленных минут уже ничего изменить не могли. Немцам, бесспорно, обидно, только закопали себя они самостоятельно. Термин «немецкая машина» давно неактуален, поколение невероятных талантов еще не обросло мясом, а Флик так и не стал волшебником времен «Баварии».
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.30 П2 1.78
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.85
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)