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ЧМ-2022

Сегодня, 00:10

Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты сборной Японии радуются голу в матче против Испании на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Эмоции футболистов сборной Японии после победы над Испанией в матче ЧМ-2022.
Фото Reuters
Педри в матче ЧМ-2022 Япония — Испания.
Фото Reuters
1/3
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Громадная сенсация на чемпионате мира.
Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Япония
2:1
Испания

Ротация Энрике

Перед финальным матчем группы Испания чувствовала себя комфортно. Из относительно реальных раскладов ее не устраивал лишь один — победы Японии и Коста-Рики. Хотя как можно было назвать даже такой расклад реальным до начала матчей? В общем, в отличие от Германии, другой фаворит квартета спокойно готовился к заключительной игре первого этапа.

Испанцы вообще находились в таком приятном положении, что при желании могли бы распорядиться судьбой одного из конкурентов (Германии), а заодно выбрать себе оппонента по 1/8 финала. Но едва ли Испания раздумывала над таким нечистым сценарием.

ЧМ&nbsp;2022: 1&nbsp;декабря. ЧМ 2022: Германия — без плей-офф. Япония одержала волевую победу над Испанией и стала первой в группе. Онлайн-трансляция 1 декабря

Энрике слегка удивил выбором стартового состава, но его нельзя было назвать дублирующим, как у Франции в игре с Тунисом. Скорее главный тренер Испании пытался освежить команду после изнурительной встречи с Германией, попутно предоставив время запасным. В основе вышли Мората, Пау Торрес, Аспиликуэта — какие же это резервисты? Разве что Бальде с Уильямсом привыкли находиться на скамейке запасных.

Азиаты в обороне

Япония тоже приготовила сюрприз. После победы над Германией она уступила Коста-Рике и надеялась совершить еще одну сенсацию. Для этого главный тренер азиатской команды Хадзимэ Мориясу решил впервые за два года отказаться от схемы с двумя центральными защитниками и перейти на тройку. Японцы вообще не претендовали на мяч и подобным выбором тактики расписывались в том, что их устраивает ничья 0:0 (хотя это не так).

Прессинга большую часть первого тайма тоже не было. Хотя начали японцы активно и высоко давили испанцев. Один раз азиаты даже заставили ошибиться Унаи Симона, но это была разовая акция — в основном японцы сидели низко. Достаточно сказать, что к перерыву владение мячом испанцев достигло гигантских 83 процентов.

Педри в матче ЧМ-2022 Япония - Испания. Фото Reuters
Педри в матче ЧМ-2022 Япония — Испания.
Фото Reuters

Новый переворот

Испания, правда, тоже не впечатляла. Но их действия хотя бы оправдывал быстрый гол — на 11-й минуте Мората перепрыгнул всю оборону японцев и забил в третьем матче подряд. После этого испанцы играли слишком медленно, будто опасаясь фантастического сценария и внезапного преображения японцев, которое все видели в стартовом туре.

Но о каком преображении могла идти речь? Азиаты выглядели безобидно. Казалось, Испания продолжит мерно перекатывать мяч и, может быть, забьет один-два мяча. Но так же думала и Германия в перерыве встречи первого тура.

Япония действительно преобразилась. Даже больше — восстала. Азиаты усыпили гранда и с первых минут второго тайма включили мощнейший прессинг, к которому Испания банально была не готова. Потеря у своих ворот — и Доан сравнивает счет. Дежавю: именно этот форвард забил первый гол в ворота Германии.

Как вы помните, тогда Япония во второй раз отличилась сразу же. Здесь произошло то же самое, только еще драматичнее: Танака начал отмечать сенсационный гол, но тут же повисла пауза — судьи высматривали, вышел ли во время атаки мяч за лицевую линию. Оказалось, вышел, но примерно на 95 процентов. А надо на сто. Шок — 2:1.

Эмоции футболистов сборной Японии после победы над Испанией в матче ЧМ-2022. Фото Reuters
Эмоции футболистов сборной Японии после победы над Испанией в матче ЧМ-2022.
Фото Reuters

Оберегающие поражение

Конечно, никто не ожидал, что Япония второй раз подряд сможет перебороть топ-сборную, тем более после поражения от Коста-Рики. Все выглядело так, будто стартовая игра была обычной яркой вспышкой маленькой команды, какая была у Саудовской Аравии с Аргентиной. Но нет — Япония действительно сделала это второй раз.

Однако само поражение — это еще ерунда для Испании. Мы уже упоминали, что она могла вылететь только при невероятном сценарии — победах Японии и Коста-Рики. И в середине второго тайма в параллельной встрече случилось невозможное — Германия стала проигрывать и в онлайн-таблице вместе с Испанией грохнулась за черту плей-офф. Сюрреализм.

Энрике, конечно, соответствующе отреагировал на изменения в счете — в бой пошла основа, а уже к 68-й минуте он израсходовал все замены. И Испания действительно прибавила... Но не очень сильно. Понятно, что на скамейке все следили за параллельной встречей и знали: Германия все-таки побеждает, а значит, Испания выходит в плей-офф. Причем не на кусачую Хорватию, с которой она 120 минут бодалась на Евро-2020, а на Марокко — уж точно не мирового гранда.

Примерно с 80-й минуты Испания встала и, как кажется, оберегала поражение. Позорное на бумаге, но все-таки выводящее в 1/8 финала, а заодно отстегивающее прямого конкурента — Германию.

Так все и произошло. Япония сверхсенсационно вышла дальше с первого места и сыграет с Хорватией, а Испания попадает на Марокко. Германия — снова мимо.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
Луис Энрике
2
65
ЧМ-2022
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
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Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
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24.11
22:00
Бразилия
Сербия
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28.11
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Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
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Португалия
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16:00
Корея
Гана
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Португалия
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04.12
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Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
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18:00
Марокко
Испания
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06.12
22:00
1H
2G
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1/4 финала
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П 53
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П 49
П 50
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США
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Аргентина
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Австралия
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Япония
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Хорватия
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1G
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22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
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24 ноя
25 ноя
26 ноя
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28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.30 П2 1.78
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.85
-
-
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Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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