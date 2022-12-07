Архитектор марокканского триумфа. Необычная жизнь тренера, сотворившего главную сенсацию этого ЧМ

Сегодня, 11:30
Триумф Валида Реграги — одна из самых удивительных историй этого чемпионата мира, потому что за два с небольшим месяца до турнира в Катаре его назначения даже не было в его планах. Однако отставка Вахида Халиходжича перевернула все с ног на голову, и оказавшиеся в цейтноте «Атласские львы» решили, что лучший выход — следование африканским тенденциям и ставка на собственные кадры.
А что может быть лучше специалиста, который совсем недавно выиграл африканскую Лигу чемпионов и возглавляет лучший клуб страны «Видад»? Реграги подходил по всем параметрам. К тому же в свое время он уже входил в штаб национальной команды, и он все знает о Катаре, так как делал чемпионом этой страны «Аль-Духаил». Да еще и опередив «Аль-Садд», где свой первый тренерский сезон проводил Хави. Так что Реграги уже знал, как обыгрывать испанских тренеров, а выступления в ла лиге за «Расинг» оказали существенное влияние на его тренерские принципы.
«Я брал что-то от каждого тренера. За некоторыми исключениями, в этой профессии вы ничего не изобретаете, вы воспроизводите то, что делают другие, пытаясь привнести свой индивидуальный подход. Я ездил к Руди Гарсии, когда он работал в «Роме», чтобы посмотреть, как он работает. Ролан Курбис вдохновил меня, я извлек уроки из времени, проведенного с Жирессом... С другой стороны, в Сантандере меня больше всего впечатлило отношение испанской публики и ее видение футбола. Требование шоу. Красивая игра или ничего. Если вы выиграли и не развлекли публику, вас освистали. Я сказал себе, что это будет основой моего метода: нужно шоу, нужно предложить людям игру, на которую они захотят вернуться, — рассказывал Реграги в интервью SoFoot. — В штабе сборной я курировал местный чемпионат в течение года. Я видел команды, играющие с очень низким компактным блоком, ожидая возможности контратаковать. Я не хотел такой стиль. Для меня футбол — это максимальное владение мячом, контроль. Сектор нападения, где мяч быстро перемешается вокруг минимум 4-5 игроков, которые комбинируются между собой».
Понятно, что в клубе все это реализовать проще, но на игру «Атласских львов» философия их тренера уже перенеслась. И, признаюсь честно, получал удовольствие от того, как марокканцы за счет комбинаций выходили из-под испанского прессинга, а впереди, когда это удавалось, пытались придумать что-то неординарное. И смотрелось это гораздо интереснее, чем монотонное перекатывание мяча «Красной фурией».
У Реграги в принципе много интересных идей. Например, когда он шесть лет назад выиграл в Марокко свой первый чемпионский титул с клубом ФЮС, то попросил пригласить пару ветеранов, но очень много внимания уделял молодежи. И это тоже почерпнуто им в Испании, где важна идентичность клуба. Реграги говорил, что в идеале он хочет, чтобы за три года состав был на 70 процентов сформирован из собственных воспитанников. Одним из них, кстати, стал ведущий защитник нынешней сборной Агерд.
В какой-то степени такой подход к формированию состава перенесся и на сборную. С одной стороны, новый тренер вернул в команду Мазрауи и Зиеша, у которых был конфликт с Халиходжичем. Вместе с тем при нем в национальную команду впервые попали Чеддира, Сабири и 18-летний Эль-Ханнус. При нем же за Марокко наконец-то сыграл экс-футболист «Барселоны» Эззалзули, который зимой из-за странных игр агента и клуба отказался от поездки на Кубок Африки.
И, что показательно, Реграги не боялся выпускать молодежь на поле. Похоже, он неплохой психолог, и задача снять с игроков давление на пороге исторического достижения была успешно решена. Как — знает только сам тренер, потому что в этот раз ему не пришлось выходить в публичное пространство, как во времена работы с ФЮС. Там перед решающей игрой за титул Реграги заявил, что «Видад» — богатый клуб с известным тренером и легионерами, и если он проиграет, это будет кризис, поэтому будет здорово лишить соперника сна.
«Это был выстрел, который нужно было попробовать, и он превзошел все мои ожидания! Игроки из разных клубов разговаривают друг с другом, и некоторые футболисты моей команды сказали мне, что игрокам «Видада» не нравятся мои заявления. Это также разогрело их болельщиков. Итог: они хотели уже обыграть не ФЮС, а бить меня, чтобы я заткнулся. Это облегчило состояние моих игроков, на которых было меньше давления. Все сосредоточились на мне», — со смехом вспоминал тренер ту историю.
Родившийся в парижском пригороде Реграги в принципе очень земной человек. Отец — простой рабочий — мечтал увидеть сына работающим в офисе, что казалось символом социального успеха. «Его гордостью была возможность послать в деревню фото своего сына, работающего за письменным столом, вот и все», — вспоминал Реграги в интервью La Vie Eco.
В семье был культ учебы, и Валид не подвел. Еще будучи футболистом, получил диплом бакалавра в области экономики и социальных наук. Не отрывался Реграги и от родных корней, каждое летом на пару месяцев отправляясь на историческую родину. Отсюда много друзей в Марокко и блестящее знание арабского языка. А еще Реграги видел: ничто в этой жизни не дается просто.
В его карьере, которая началась в третьем дивизионе, был период с шестью месяцами без работы из-за финансовых проблем клуба. А потом его пригласил в «Аяччо» Курбис, и этот клуб прорвался в лигу 1. Потом были ла лига, «Дижон», где он пересекся с Руди Гарсией, и тот увидел в игроке тренерские задатки, отметив, как Реграги интересовался тактикой и все быстро понимал. При этом Реграги даже после первых успехов в Марокко говорил Le Parisen: «Я честен и знаю: в лиге 1 и лиге 2 во Франции меня нет и не будет. Тренеру из Северной Африки трудно найти место на профессиональном уровне».
С тех пор, поработав в Марокко и Катаре, Реграги выиграл шесть трофеев. Уже это — репутация. А его работа в сборной — настоящий прорыв. Он уже оставил след в истории, обеспечив «Атласским львам» первый четвертьфинал. Теперь у него точно будут интересные предложения, и Реграги может взлететь, как в тот момент, когда его подбрасывали в воздух ошалевшие от счастья футболисты.
Такое редко увидишь, если речь не идет о финале, но в этот вечер многое было впервые. Включая тот факт, что Валид — первый африканец, выведший свою команду в восьмерку лучших на мировом первенстве. И эта катарская сказка для Марокко продолжается.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)