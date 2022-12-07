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Сегодня, 11:00

Испанцы химичили, проигрывали Японии, выбирая себе соперника. Марокко и жизнь их наказали!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты сборной Испании после серии пенальти.
Фото AFP
Марроканцы подбрасывают своего тренера Валида Реграгуи.
Фото AFP
1/2
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» побывал на главной сенсации ЧМ-2022 — выходе Марокко в четвертьфинал после победы в серии пенальти над Испанией
Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Марокко
0:0
Испания

«Нам не страшны Месси и Роналду. У нас есть Амрабат!»

Со стадиона Education City я ехал в поезде метро, вжатый в дверь десятками марокканцев, для которых это главный день жизни. Ехал — и кайфовал.

Они пели свои победные марокканские песни, не останавливаясь ни на секунду — так же, как час назад отчаянно и оглушительно свистели, когда мячом владели испанцы. В их песнях на незнакомом мне языке периодически звучали знакомые имена — Месси и Криштиану Роналду.

«Поете, что порвете их?» — улучив мгновение, спрашиваю одного молодого парня. — «Конечно! Ведь у нас есть Амрабат. Его никто не пройдет!»

И они, и я еще не знаем, что Криштиану, прежде чем не пройти Амрабата, не пройдет собственного главного тренера Фернанду Сантуша, который сделает ставку на 21-летнего Гонсалу Рамуша, а тот отплатит за доверие хет-триком. И теперь не представляю, что Роналду выйдет на Марокко с первых минут.

А сразу после игры я долго не мог уйти со стадиона, поскольку фотографировал и снимал на видео ликование марокканцев — колоритное и эмоциональное. Уходить не хотелось. А хотелось фиксировать то, как молодые обнимали седого аксакала. Как маленький сынишка на плечах у отца отчаянно махал флажком страны на фоне счастливой арены. Как воздевала руки вверх счастливая женщина. Красавиц среди марокканок, причем нередко с непокрытыми головами, обнаружилось, кстати, множество.

6&nbsp;декабря. Марокко&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 3:0. Яссин Буну берет пенальти. Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Беспрепятственно отойти от арены к метро удается недалеко. Толпу марокканцев к станции пускают порциями. Понимаю, что до своей гостиницы я доберусь в лучшем случае к середине первого тайма матча Португалия — Швейцария (и в результате пропущу два первых гола). Зато есть возможность поболтать с людьми.

Оказывается, из Марокко прямого лету до Дохи — семь с половиной часов! Столько же или даже больше, чем из Европы. Хотя вроде — тоже арабская страна. Точнее, арабско-берберская. Но регион этот, оказывается, тоже огромен. Недаром он находится на двух континентах — Азиатском и Африканском. А Марокко — на самом дальнем его краю.

В каждый день игры оттуда сюда в Доху — рейсов по семь. Заполнены они до последнего пассажира.

Марроканские болельщики. Фото "СЭ"
Марроканские болельщики.
Фото «СЭ»

Сейчас страна гуляет по полной. Пока стояли в ожидании, когда нас пропустят к метро, марокканцы показали мне, что в тот момент творилось в Рабате: вау! И в Касабланке, Мараккеше, Фесе, Танжере... «Сегодня все Марокко спать не будет!» — в этом сомнений нет ни у кого.

Кто-то подходит к затесавшимся в толпу испанцам: извините, ребята, так вышло. Вы тоже сильные. Другие, правда, оказываются менее деликатны и поют на мотив знаменитой Bella, ciao: «Espana, ciao! Espana ciao, ciao, ciao!» А пародируя волонтеров, с какого-то момента ЧМ-2022 хором скандирующих название стадиона, после чего указывающих к нему дорогу и кричащих: This way! («В эту сторону!»), марокканцы объясняют испанцам: Airport — this way! И те не обижаются, понимают: это не со зла...

Это — с ликования. Ведь в этот исторический вечер сборная Марокко стала первой в истории Северной Африки, которая добралась до четвертьфинала чемпионата мира. До этого подобное удавалось трем африканским странам, но из глубины континента: Камеруну в 1990-м, Сенегалу в 2002-м, Гане в 2010-м. Для «северян» же это впервые.

И кто скажет, что не по делу?..

Марроканцы подбрасывают своего тренера Валида Реграгуи. Фото AFP
Марроканцы подбрасывают своего тренера Валида Реграгуи.
Фото AFP

Испания: ноль побед в плей-офф после золота-2010

Марокканцы имели право на любой троллинг, тем более что подавляющее большинство футбольного мира к нему с удовольствием присоединилось. Не надо было Испании химичить, искать себе более легкую, как им казалось, сетку и проигрывать Японии, попутно вышибая из турнира Германию!

Не надо искать в футболе справедливости — далеко не всегда за такие проделки их авторы наказываются судьбой. Но в Катаре это произошло с пугающей молниеносностью. «Красная фурия», выиграв чемпионат мира 2010 года, с тех пор не выиграла ни одного этапа плей-офф! В Бразилии-2014 не вышла из группы, уступив Нидерландам и Чили. В 2018-м — проиграла по пенальти сборной России. А теперь и марокканцы сработали по лекалам Станислава Черчесова, выбив Испанию из 1/8 финала в серии пенальти.

10.12.2022 | Англия — Франция

Игра Марокко реально напоминала футбол сборной России образца того матча во втором тайме основного времени. Испанцы наконец забрали мяч (в первом тайме не было и этого, зато был проигрыш по ударам и десять испанских фолов против трех марокканских), но катали себе и катали, явных моментов не создавая. И возникло совершенно четкое ощущение дежавю, потому что никаких идей, как проникать к воротам Яссина Буну, у них не было. Шальная «пуля», конечно, настичь может всегда, но течение игры и заряженность марокканцев не создавало чувства, что это произойдет.

А по первому тайму сборная Марокко мне с трибуны вообще понравилась больше. Она была быстрее, злее, нацеленнее, сфокусированнее. Не было ни одного компонента игры, кроме владения ради владения, в котором Испания бы ее превосходила.

Марроканские болельщики. Фото "СЭ"
Марроканские болельщики.
Фото «СЭ»

Все больше хотелось, чтобы случился один сенсационный четвертьфиналист. Тем более из региона, который (плюс-минус) принимает чемпионат мира. В Катаре к тому же огромная марокканская диаспора.

Тем более что сборная этого полностью заслуживала. Вышла из группы с Бельгией и Хорватией, вообще-то двумя призерами прошлого мирового первенства, с первого места. Пропустив лишь один мяч, и тот — автогол в матче с Канадой. Так им пока никто из соперников и не забил. А теперь очень достойно выглядели против... «голубой фурии».

Я не оговорился — по форме вы бы сборную Испании никогда не узнали. Голубые майки и белые трусы — это скорее напоминало сборную Уругвая или «Сельту» из Виго. Красный цвет забрали себе и формальные, и фактические хозяева поля из Марокко. Испанцы же, оставшись без него, словно лишились и своей силы.

Эмоции игроков сборной Испании после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. «Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

А почему хозяева поля были фактическими — благодаря фантастической поддержке болельщиков. Так было всю игру — так было и в серии пенальти. Причем совершенно не имело значения, в какие ворота будет биться серия 11-метровых. И за теми и за другими сидели отчаянные фанаты сборной Марокко. Унаи Симону и бьющим испанцам никуда от них было не деться.

В принципе Марокко, чуть-чуть поддавшись давлению испанцев во втором тайме основного времени, потом снова воспрял духом — и в овертайме уже африканцы имели самый явный голевой момент. Их 21-й номер, форвард Валид Чеддира из «Бари», вышел один на один, но не переиграл Симона.

Разница с 2018-м заключалась в том, что Испания тогда была без тренера — скандально уволенного за пару дней до начала турнира Хулена Лопетеги заменил попавшийся, грубо говоря, под руку экс-капитан сборной Фернандо Йерро. Опыта ему очевидно не хватило. У Луиса Энрике его, в том числе победного, достаточно. Но не помогло и это. В матче 1/8 финале мы увидели все худшие черты испанского футбола. Во главе которых — игра без ворот.

Девушка футболиста сборной Испании Марко Асенсио на&nbsp;матче.

Выход Марокко в четвертьфинал стал частью колорита этого ЧМ. Причем естественно, без посторонней помощи

И ведь Испания четыре года назад уже еле отскочила от марокканцев в России-2018 — проигрывала в последнем туре группового турнира 1:2 к 90-й минуте, когда Яго Аспас сравнял на первой добавленной минуте. Тот самый Аспас, чей удар с пенальти через несколько дней и найдет «ногу бога» Игоря Акинфеева. Теперь у испанцев в этом смысле — новые «герои». А марокканский урок через четыре года оказался забыт, потому что все хорошо, что хорошо заканчивается.

Сейчас уже с трудом вспоминается, что Испания начала нынешний турнир с победы 7:0 над Коста-Рикой, многих тем самым восхитив. Я же сразу насторожился, поскольку не раз и не два на чемпионатах мира уже подтверждалась справедливость старой, но грубой поговорки, которую любят футболисты: «Резво начал — (пятую точку) стер».

Яссин Буну. Марокканский герой Буну вдохновлялся игрой Буффона и становился лучшим в ла лиге. Теперь он готов остановить Испанию

В 1982 году сборная Венгрии в первом туре одержала самую крупную победу на чемпионатах мира в истории — 10:1 над Сальвадором, а потом вообще не вышла из группы. В 1986-м мощная сборная СССР начала с 6:0 у тех же венгров, но их путь оборвался в 1/8 финала необязательными 3:4 от совсем не выдающихся тогда бельгийцев. Слишком большой счет иногда приводит к слишком большим иллюзиям.

То, что у испанцев не все так идеально, показал уже матч с Германией. А потом был фейк против Японии, в чем азиаты совершенно не были виноваты — вся проблема была в самой «Красной фурии», которой краснеть нужно было от стыда. И как-то настолько она увлеклась этим псевдофутболом, что вернуться в реальность так и не удалось.

Марроканские болельщики. Фото "СЭ"
Марроканские болельщики.
Фото «СЭ»

Потому что соперником оказалась жесткая, колючая, боевая, отлаженная команда без зазоров не только между линиями, но и внутри самих линий. Когда я разговаривал с болельщиками и спрашивал, как марокканцам это удалось, едва ли не первое, что услышал: «У нас очень сильный тренер!». А ведь речь идет не о каком-нибудь знаменитом иностранце, а о местном специалисте — Валиде Реграги. Он унаследовал команду у знаменитого Вахида Халидходжича, разругавшегося с федерацией, и сразу же принес пользу тем, что наладил отношения с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем, который при боснийце за команду не играл. И сделал ее только сильнее.

Когда команды выходили на серию пенальти, почему-то особых сомнений в исходе не было. Из-за заряда, который чувствовался в каждом действии марокканцев. Из-за болельщиков. Из-за какого-то хаоса в головах испанцев. Но чтобы те не забили ни одного из трех мячей! Штанга Пабло Сарабии, сейвы голкипера «Севильи» Буну от Карлоса Солера и Серхио Бускетса — и марокканцы ринулись на поле, а потом долго его обходили, празднуя историю со всеми пришедшими на стадион своими болельщиками.

Футболисты сборной Бразилии с&nbsp;баннером Пеле. Выиграйте этот чемпионат для Пеле! Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия

А я смотрел на бредущих, опустив головы, испанцев и думал о том, что опять случилась классическая история — фаворит проиграл команде из категории «готовых» по градации Черчесова: «Не бывает сильных и слабых, бывают готовые и неготовые». К тому же у этих готовых есть люди из «Челси» (Зиеш), «ПСЖ» (Хакими) и множества солидных команд из ведущих европейских лиг. Их не надо тащить из болота в космос, они и так многое умеют. А когда все это еще и помножено на мощнейшую поддержку болельщиков — кстати, за марокканцев с флагом их страны (как, впрочем, и в другом случае за Саудовскую Аравию) «топил» на стадионе и катарский эмир... Во всех этих обстоятельствах не стал бы заранее отдавать победу в четвертьфинале Португалии. Хотя, конечно, она — фаворит. Особенно без Криштиану в стартовом составе.

Марроканские болельщики. Фото "СЭ"
Марроканские болельщики.
Фото «СЭ»

...Мне доводилось как-то на Новый год съездить в Марокко, увидеть его главные города. Я понял, что это яркая страна, сочная, не обремененная лишними ограничениями и строгостями. При этом не искусственная, вроде того же Катара, а с древними корнями. Корни эти чувствующая и ценящая. Есть в ней эта восточная магия, какой мы ее представляем из книжек.

Хорошо, что она вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Это стало частью колорита турнира. И к этому, замечу, не имели вообще никакого отношения судьи — чай, не Корея-2002. Никто никогда за уши не тащил, чтобы потрафить если не самим хозяевам (они были совсем уж безнадежны), то хозяйскому региону. Марокканцы все сделали сами.

А Испании отлилось за матч с Японией и поиск более легкой сетки к финалу. Легкой и быстрой получилась для них только дорога домой.

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П
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Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
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22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.40 X 5.00 П2 1.39
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
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Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
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П 59
14.12
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Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.80 X 3.80 П2 1.69
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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