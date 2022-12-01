Магия Хиддинка сработала снова! Гус в Катар не приехал, но приложил руку к новому успеху Австралии

Обозреватель «СЭ» увидел, как «Соккеруз» второй раз в истории вышли из группы и попали на Аргентину в 1/8 финала.

Мы часто видим, как плачут на трибуне болельщики, но чтобы в смешанной зоне плакал журналист — такое, честно говоря, довелось наблюдать впервые. Да, женщинам свойственно большее внешнее проявление эмоций, чем мужчинам, и все же это выглядело необычно.

Ее зовут Саманта Льюис, она работает в АВС News и пишет как о мужском, так и о женском футболе. И когда счастливые игроки «Соккеруз» (контрастировал со всеми только вид защитника английского «Бристоль Сити» Бэйли Райта, у которого в очень тяжелом состоянии находится теща, и говорил он со слезами на глазах) сказали все, что считали нужным, я подошел к Саманте и попросил своими чувствами поделиться.

«Мы очень долго этого ждали! — воскликнула коллега. — Последний да и единственный раз такое было в 2006 году, когда золотое поколение австралийских футболистов во главе с Гусом Хиддинком не только впервые за 32 года попало на чемпионат мира, но и вышло из группы. Кьюэлл, Видука, Кэйхилл, Шварцер...

И после этого случился буквально взрыв внимания, интереса и инвестиций в австралийский футбол! До того все, у кого были хоть какие-то перспективы, быстро уезжали за границу. А тот успех нация встретила с восторгом, и инерция продолжалась довольно долго.

Но в последние лет пять она иссякла. Золотое поколение закончило играть, а те, кто пришел им на смену, повторить успех не смогли. Футбол опять начал превращаться в Австралии в явление незначительное, каким он был когда-то. Сейчас, надеюсь, все снова изменится. Ведь освещать турнир приехало намного больше журналистов, чем пишут у нас о футболе постоянно".

«А сколько?» — спрашиваю я. Тут к разговору подключается еще один коллега.

«Вместе с телеоператорами и другим персоналом — официально 80 человек. Но из них о нашей лиге да и о футболе вообще постоянно пишут человек 12. Многие — на фрилансе. На одном освещении футбола в австралийских медиа зарплату получать невозможно, нужно это с чем-то совмещать...»

«Да, мы в этом смысле маленькая страна», — подхватывает Саманта.

А я вспоминаю, что в Австралии сейчас глубокая ночь, и интересуюсь, много ли народу на Зеленом континенте смотрело решающую игру с Данией. Другой журналист подзывает: «Смотри, сейчас покажу!»

И выводит на монитор фантастическое зрелище. Глубокая ночь, большая площадь. Она целиком забита тысячами людей, поющими, скандирующими, жгущими пиротехнику.

«Это площадь Федерации в Мельбурне, которая давно уже стала культовым местом, духовным центром именно футбольных празднований. Как и Мельбурн вообще — главный спортивный город страны. Там сейчас половина четвертого ночи. И вот такое творится!» — с гордостью и ошеломлением говорят австралийские журналисты.

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Авиабилет из Австралии обошелся в три тысячи долларов. Плюс бешеные цены в отелях. Но болельщики ни о чем не пожалели!

Минутами ранее на трибунах я общался с болельщиками из Австралии, которые были не меньше горды и ошеломлены, размахивая надувными кенгуру. И, хоть и мужики, почти плакали, как Саманта Льюис...

Их приехало в Катар около шести тысяч. «Меньше, чем в Россию четыре года назад», — уточняет один из болельщиков. Восточная страна со своеобразным жизненным укладом привлекла далеко не всех — вот многие и остались дома. Но те, кто приехал, счастливы. Авиабилет, говорят, стоил четыре тысячи австралийских долларов — в пересчете около трех тысяч американских. Если добавить сюда ломовые катарские цены на гостиницы, несложно представить, в какую копеечку вылилось им это путешествие с другого края света. Но было ради чего!

Грэм Арнольд привез в Катар простую рабочую команду, вообще без звезд. Но боевую, смелую, вышколеную, дисциплинированную — и выжавшую из себя максимум. Когда такие добиваются результата, за них всегда приятно. В матче с Данией, представлявшейся всем явным фаворитом (пусть и абсолютно не оправдавшей ожиданий), они вообще не перешли на отбой. И 31-летний форвард «Мельбурн Сити» Мэтью Леки, никогда не хватавший звезд с неба, забил классный гол после того, как Тунис в параллельном матче открыл счет со вторым составом французов и Австралию ничья уже не устраивала.

Все футболисты после матча, не сговариваясь, рассказывали о коллективе, о том, как они готовы костьми ложиться друг за друга. Они и играли так. Страховали друг друга, бросались под мяч так, как хоккеисты в Кубке Стэнли — под шайбу. И не дали Кристиану Эриксену и Ко, так блиставшим полтора года назад на Евро, создать вообще ничего.

Перед игрой я, не имея в этом матче ярко выраженных пристрастий, рассуждал так: у Дании по классу шансов хорошо сыграть в 1/8 финала больше, поэтому за нее и стоит болеть. Успевал об этом думать на бегу — после того как незадачливый таксист (такие есть везде, от страны и нации это не зависит вообще) высадил меня в двух километрах от стадиона «Аль-Джануб», проехав арену, но потом не найдя места, где бы я мог выйти и спокойно пойти к арене.

Сделал рывок и успел. Пришел именно с тем настроем, о котором сказал вам в прошлом абзаце. Но с каждой минутой матча, на котором, кстати, была почти театральная тишина (только болельщики «Соккеруз» ее периодически нарушали), мои симпатии все больше переходили к австралийцам. Они верили, хотели и, оказывается, могли. А такие блестящие на Евро-2020 датчане с тем же тренером за столь короткий срок превратились непонятно во что — и после игры никто из них не мог объяснить, что же с ними стряслось...

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Наш и их Гус

И я теперь понимаю, кто приложил к этому успеху свою магическую руку. Без кого тут не обошлось.

16 лет назад, в Германии-2006, я повстречал в знаменитой мюнхенской пивной «Хоффбройхаус» австралийского болельщика с ликом Гуса Хиддинка на футболке и надписью In Guus We Trust. Обычно на месте слово Guus присутствует God — Бог. Болельщики «Соккеруз» воспринимали голландца именно так. Выпили за Хиддинка, которого, можно сказать, австралийцы передавали нам из рук в руки — к моменту ЧМ-2006 он уже подписал контракт с РФС.

А теперь сборную Австралии тренирует помощник Хиддинка на том чемпионате Грэм Арнольд. И в сентябре Гус приезжал на два товарищеских матча австралийцев с Новой Зеландией, а в домашнем, в Брисбене, даже сидел с Арнольдом на скамейке! По рассказам коллег, около восьми дней Хиддинк провел в расположении команды, посмотрел на ситуацию, давал бывшему помощнику ценные советы, причем в разговорах с репортерами уводя внимание от себя: «Он (Арнольд) босс, а не я!»

Более того, журналисты, близкие к команде, рассказали мне, что Хиддинк и во время чемпионата мира на связи с Арнольдом, они многое обсуждают. А его приезд на Зеленый континент формально был приурочен к столетию первого официального матча сборной Австралии — по словам нынешнего главного тренера, его экс-босс захотел участвовать в праздничных мероприятиях, и все его были рады видеть. В тот момент ассистент главного тренера на постоянной основе Рене Меленстен (помните, этот бывший помощник Алекса Фергюсона в «МЮ» пришел помогать Хиддинку в «Анжи», а после его ухода на пару туров возглавил команду?) улетел смотреть Францию и Данию, так что и работа, и место на скамейке Хиддинку нашлось.

На сам чемпионат мира он решил не ехать. И с дистанции наблюдает за тем, как Австралия второй раз в истории вышла в плей-офф.

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Любой вопрос о Гусе, будь то австралийским болельщикам или журналистам, вызывает у тех бурю восторга. Они начинают сыпать комплиментами, взахлеб рассказывать о его и тренерских, и человеческих качествах. Как же это знакомо! Я, естественно, рассказываю наши истории. А от Саманты Льюис, например, слышу: «Грэм Арнольд пригласил Гуса на два матча с Новой Зеландией, потому что хотел этой связи времен. И за те дни, которые Хиддинк провел рядом с командой, он сумел передать Грэму и футболистам свои дух и веру. Как видим, это сработало, и история повторилась!»

А я вспомнил еще и о том, как во время ЧМ-2018, после группового турнира, автор нашей бронзовой сказки Евро-2008 Хиддинк, находясь в Москве, приехал на базу в Новогорске по приглашению Станислава Черчесова — и пообедал с тренерским штабом, а также выступил перед игроками. Те были в восторге, потому что от голландца всегда исходит невероятная позитивная энергетика.

Эту энергетику я не раз ощущал на себе. Помню, вскоре после того Евро поехал еще и на Олимпиаду-2008 в Пекин, откуда вернулся настолько вымотанным, что мечтал только об одном — какое-то время не писать ничего и забыть о журналистике. Но в отпуск уйти не мог, и редакция «СЭ» отправила меня в отель «Гранд Марриотт» брать интервью у Хиддинка перед стартом отборочного цикла ЧМ-2010.

Мы начали разговор за традиционной для него чашкой капучино около 11 вечера, в половине первого завершили — и я собрался уходить из гостиницы. И вдруг понял невероятное: полтора часа назад пришел в отель на Тверской донельзя уставшим, провел большое интервью на английском, когда нужно было реагировать на реплики собеседника, уточнять какие-то моменты — в общем, не расслабишься. Но после беседы у меня было такое состояние, словно я только что вернулся из отпуска!

Так воздействовать на окружающих способен только Хиддинк. И поэтому я не удивлен тем, какие лучи веры в себя и раскованности он передал сборной Австралии за те несколько дней, что был рядом с ней. А остальное — сплочение коллектива, грамотные тактические и кадровые решения — сделал уже его бывший помощник Арнольд. И «Соккеруз» оказались способны на то, чего от них до турнира никто не ждал.

А может, даже это не их максимум, и они «хлопнут» еще и Аргентину с Месси? Ведь кто думал в 2008-м, что Россия обыграет Голландию, да еще так красиво...