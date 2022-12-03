Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:15

1/8 — время хаоса и сенсаций. И не смотрите, что в каждой паре есть заведомый фаворит

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду с партнерами по сборной Португалии радуется голу в ворота Южной Кореи.
Фото Global Look Press
ЧМ-2022: сетка плей-офф.
Арсен Венгер.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Мы все еще не раз успеем охнуть от удивления.

В 2007 году Арсен Венгер в свойственной себе манере поднял вопрос, острая дискуссия вокруг которого разыграется спустя какое-то время. Французский тренер прямо сказал — футбол сборных скучнее и ниже уровнем, чем в клубных соревнованиях.

«Если оставить в стороне национальную гордость, нужно признаться — матчи сборных редко бывают интересны. Нужно смириться с тем, что международный футбол скучен. Всегда интереснее смотреть клубные соревнования, чем матчи сборных — так это работает и в Англии с Францией, и в Бразилии с Аргентиной. Если ты идешь на матч Англии против Фарерских островов, то, исключая гордость за свою страну, ты по-настоящему не заинтересован в игре».

Болельщица сборной Франции на&nbsp;трибуне во&nbsp;время матча чемпионов мира.

Уже много лет Венгер высказывает инновационные идеи по развитию футбола — в том числе правил и регламента соревнований. В числе прочего Арсен предлагает отказаться от Лиги наций и проводить чемпионаты мира и Европы раз в два года. Все для того, чтобы поднять уровень футбола в международных состязаниях.

Однако ФИФА идет по противоположному пути. Лигу наций никто сворачивать не собирается, как и отказываться от товарищеских встреч. Более того, уже на следующем ЧМ сыграют 48 команд вместо нынешних 32, то есть квалификация в финальную стадию для топ-сборных станет чистой формальностью. Больше никаких форс-мажоров с пролетом Италии или Нидерландов.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

ФИФА принято ругать за такой шаг, направленный в первую очередь на получение прибыли. И есть за что — попадание на ЧМ и правда обесценится, а средний уровень турнира неминуемо просядет. Но споры на этот счет рано или поздно упрутся в более философский вопрос — а чего мы вообще ждем от чемпионата мира? Одно дело — отборочные турниры, которые уже давно превратились для спортсменов в рутину. Другое — финальная стадия, время, когда к трансляциям подключается категория любителей футбола, смотрящих 3-4 матча в год, и то краем глаза. И какая сборная лучше запомнится массовому зрителю: прекрасные в своей академичности Испания — Германия с их 1:1? Или куда менее изящные, но смелые японцы, два раза умудрившиеся обыграть и тех и других и подарившие голливудский сюжет?

ЧМ-2022: сетка плей-офф.
ЧМ-2022: сетка плей-офф.

Так сложилось, что во всех матчах 1/8 мы увидим противостояние явного фаворита с андердогом. Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Франция — Польша, Англия — Сенегал, Хорватия — Япония, Испания — Марокко, Бразилия — Южная Корея, Португалия — Швейцария. Даже далекому от футбола человеку понятно, на кого в каждой из этих пар предпочтительней ставить. Разве что у последней пары силы на бумаге поровнее.

Вероятнее всего, в абсолютном большинстве этих матчей мы увидим одинаковую картину, когда фаворит будет пытаться взломать низкий блок андердога, который в свою очередь станет цепляться за стандарты и контратаки. По-настоящему качественные с технической точки зрения противостояния нас будут ждать на более поздних стадиях. Говорит ли это о том, что 1/8 можно пропускать, так как тут и так все ясно?

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

В качестве ответа — несколько статистических фактов группового этапа. Сразу 5 участников в плей-офф (Польша, Австралия, Марокко, США и даже Нидерланды) — в десятке худших команд этого чемпионата мира по числу ударов. Австралия и Польша — в топ-5 по худшей точности передач и допущенным ударам. Параллельно мимо плей-офф пролетают немцы, лучшая команда по числу ударов и проценту игры в финальной трети. Повлияли ли эти цифры на итоговый результат? Вы видите сами.

Португалец Криштиану Роналду не&nbsp;может забить в&nbsp;Катаре с&nbsp;игры.

Еще один факт — ни одной сборной на групповом этапе не удалось набрать 9 из 9 очков. Умудрились разочаровать даже Бразилия с Испанией (хоть «селесау» и играли полурезервным составом), произведшие впечатление в первых двух турах. В таких скоротечных турнирах как чемпионат мира можно обсчитать и предсказать куда меньше вещей, чем в клубном футболе, каждый момент способен запустить цепочку событий, ввергающую в хаос не только конкретный матч, а расклады во всей группе.

Решающий голевой пас Каору Митомы (№9) в&nbsp;матче Японии и&nbsp;Испании (2:1) в&nbsp;Дохе на&nbsp;стадионе &laquo;Халифа&raquo; 1&nbsp;декабря. Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

В 1/8 финала парад сенсаций должен продолжиться. Это стадия, когда тяжесть ответственности еще не припечатывает к газону, а связи между футболистами уже успели укрепиться (что положительно сказывается в первую очередь на качестве позиционного футбола). Самое время рисковать и устраивать шоу. Предматчевые расклады тут даже можно не смотреть, любая нелепица может случиться в 90 или любую из бесчисленно добавляемых в Катаре минут. За последние недели мы уже не раз наблюдали подобные повороты. Чемпионат мира — праздник эмоций, а не цифр. Самые острые сюжеты здесь нередко дарят команды, от которых ничего не ждут. И как бы Венгер ни ратовал за поднятие качества международного футбола, на чемпионатах мира чаще оказываются более важными совсем другие вещи.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
Арсен Венгер
ФИФА
1
2
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 1.95 X 3.40 П2 4.60
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.23 X 6.80 П2 15.5
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.33 X 5.30 П2 11.5
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.20 X 4.00 П2 1.57
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть вступит в силу 5 декабря
Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Роналду — первый игрок в истории, нанесший 100 ударов по воротам на чемпионатах мира
Влахович: «Кокорин — невероятный парень. Мы провели хорошее время в «Фиорентине»
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
Алвес — о поражении Камеруну на ЧМ-2022: «Это день сенсаций»
Эмболо: «Головин — невероятный игрок. Я счастлив, что он с нами в «Монако»
Завершился первый этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. Розыгрыш 500 тысяч рублей продолжается!
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Вратарь сборной Камеруна: «Мы не вышли в плей-офф ЧМ-2022, что было очень важно»
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
ЧМ-2022: кто вышел из групп и сетка плей-офф
ЧМ-2022: стали известны все пары 1/8 финала и сетка плей-офф
Роналду высоко оценил игру сборной Кореи в матче с Португалией на ЧМ-2022
Трент — о Рэшфорде: «Он такой футболист, против которого защитникам не хотелось бы играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии

Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022