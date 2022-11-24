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24 ноября, 08:30

Футболисты заигрались в политиков. Верните чемпионаты мира, на которых думали только об игре!

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арбитр проверяет повязку Мануэля Нойера перед матчем Германия — Япония.
Фото Reuters
Футболисты сборной Германии перед матчем с Японией.
Фото Reuters
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Ряд европейских сборных пытаются бороться с ФИФА.

Как же стремительно меняется футбольный мир. И не могу сказать, что мне нравятся эти процессы. Совсем недавно выражение про спорт вне политики было вполне актуальным, а игроки выходили на поле, чтобы бить по мячу, а не что-то пропагандировать и за что-то бороться. Кажется, еще на ЧМ-2018 в России все было тихо и спокойно, не существовало никаких разногласий и разночтений.

А потом началось... На Евро-2020 часть сборных решила вставать на одно колено, подчеркивая, что жизни черных имеют значение, другие этого не делали, а болельщики или освистывали встающих, как в Будапеште, или, наоборот, тех, кто остался стоять.

Акция от&nbsp;футболистов сборной Германии на&nbsp;ЧМ-2022. Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Почему европейские сборные протестуют на ЧМ-2022

Но это еще цветочки. ЧМ-2022 вообще начался с активных действий борцов за права и свободы. Семь европейских команд осознали, что хозяевам турнира необходимо указать, как надо правильно жить, надев радужные повязки.

Очевидно, что в ФИФА рассудили: это будет крупнейшей провокацией там, где однополые контакты запрещены законом, да и позиция ислама по данной теме однозначна. И теперь Дания, скажем, по сообщению The Atletic, поднимает вопрос о том, чтобы УЕФА в знак протеста вышел из состава ФИФА. А Германия, по данным Bild, готовит иск к международной федерации.

Футболисты сборной Германии перед матчем с Японией. Фото Reuters
Футболисты сборной Германии перед матчем с Японией.
Фото Reuters

Футболисты же немецкой сборной, похоже, больше думали о том, как выразить свое негодование, чем о матче с Японией. В итоге на командном фотографировании они дружно закрыли рты. А после поражения, которое ставит под угрозу выход из группы, Нойер вновь рассуждал о пресловутой повязке.

Что характерно, никто при этом голкиперу рот не затыкал. Мануэль мог легко и свободно доносить свою позицию.

Сборные и футболисты все больше и больше чувствуют себя политиками. И это ключевой, на мой взгляд, момент. Весной Польша, Чехия и Швеция отказались играть с Россией, и ФИФА пошла этим командам навстречу. Теперь кто-то решает, что имеет право вносить изменения в утвержденную экипировку, провоцируя принимающую сторону. А при отказе шантажирует выходом из международных футбольных институтов. Вам не кажется, что это перебор?

Один из&nbsp;шести мячей влетает в&nbsp;ворота сборной Ирана в&nbsp;матче против Англии. ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

При этом даже в Европе нет единства по вопросу повязок. Не сообщали о намерениях использовать их в Испании, Франции, Португалии, Хорватии, Польше, а капитан сербов прямо заявил, что ничего радужного надевать не станет. Я не говорю об азиатских, африканских и южноамериканских участниках ЧМ — там вообще подобные темы не пользуются популярностью.

Даже внутри футбольного сообщества далеки от единства, что уж говорить обо всем мире. Поэтому педалирование вопроса в ультимативной и агрессивной манере одними станет вызывать негативную реакцию у других. Нужно ли это футболу?

До 2018-го обходились выражением своей позиции с помощью интервью. Атмосфера на чемпионатах мира из-за этого точно не была хуже.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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