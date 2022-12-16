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ЧМ-2022

Сегодня, 11:15

Роналду, Нойер, Лукаку и другие. Сборная разочарований ЧМ-2022

Гоша Чернов
Корреспондент
Криштиану Роналду, Мануэль Нойер, Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Фото Reuters
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото Global Look Press
Фото AFP
Фото AFP
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
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11 футболистов, от которых все ждали большего.

Мануэль Нойер, Германия

Мануэль Нойер. Фото Reuters
Фото Reuters

Ко многим топ-голкиперам были вопросы на этом турнире: неидеально сыграли, к примеру, Куртуа, Менди и Шмейхель, но Нойер выглядел хуже них. Вратарь немецкой сборной пропустил четыре мяча от Японии и Коста-Рики, хотя все ожидали два сухих матча. Более того, в каждом из этих эпизодов есть вина Нойера, а первый гол костариканцев — стопроцентно его. За три игры Мануэль пять раз вынимал мяч из своих ворот при совокупном xG соперников 3,4. Усиливает негативный эффект от выступления Нойера его статус — капитан всегда виноват в провале сборной.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Йоаким Меле, Дания

Йоаким Меле. Фото AFP
Фото AFP

Датчан, как и немцев, все видели в плей-офф чемпионата мира. А от скоростного защитника «Аталанты» Йоакима Меле ждали такого же яркого шоу, как на Евро-2020: тогда он забил два мяча, отдал одну голевую передачу и вообще поразил Европу фантастически продуктивной игрой. На этот раз он ничем не выделялся из посеревшей датской команды.

Ян Вертонген, Бельгия

Ян Вертонген. Фото AFP
Фото AFP

Вся сборная Бельгии — одно крупное разочарование ЧМ-2022. Но 35-летний Вертонген даже в ней выделялся своей медлительностью и позиционными просчетами. По слухам, защитник «Андерлехта» еще и был вовлечен в драку с партнерами по сборной после поражения от Марокко. Если это правда, то Вертонген разочаровывает еще сильнее — ветеран должен успокаивать команду, а не ухудшать и без того скверную атмосферу в раздевалке.

Жоау Канселу, Португалия

Жоау Канселу. Фото AFP
Фото AFP

Один из сильнейших фланговых защитников мира формально дошел до четвертьфинала со сборной Португалии, но выбыл из стартового состава еще до начала плей-офф. Канселу весь групповой этап был бледен и не создавал даже десятой доли той угрозы, которая исходит от него в «Манчестер Сити». Другие португальские фланговые защитники Диогу Далот и Рафаэл Геррейру действовали продуктивнее и отметились результативными действиями на турнире.

Гарет Бэйл, Уэльс

Гарет Бэйл. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сборная Уэльса не выглядела явным аутсайдером в группе с Ираном, США и Англией, однако оказалась беспомощной. Единственный гол валлийцев Бэйл забил с пенальти, и вряд ли этим стоит гордиться. Капитан сборной редко угрожал воротам соперников, а в перерыве матча с Англией был справедливо заменен из-за инертной и бесполезной игры.

Федерико Вальверде, Уругвай

Федерико Вальверде. Фото AFP
Фото AFP

Вальверде — полноценная звезда мирового футбола, автор голевой передачи в майском финале Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 100 миллионов евро, но в Катаре Вальверде не играл и на десять. Может быть, дело в слишком глубокой позиции или в том, что партнеры по сборной Уругвая — не уровня мадридского «Реала». В любом случае от Вальверде ждали большего, а он не смог даже вывести Уругвай из простой группы в плей-офф.

Томас Мюллер, Германия

Томас Мюллер. Фото AFP
Фото AFP

Немецкая атака сыграла лучше обороны на чемпионате мира. Мусиалу, Сане, Хаверца или Гнабри трудно назвать разочарованием, но Мюллер сделал мало полезного. Он выходил в основном составе в каждом из трех матчей, однако в играх с Японией и Испанией даже ни разу не пробил по воротам. С ролью отвлекающего маячка Мюллер тоже не справился, раз Германия вылетела.

Кевин Де Брейне, Бельгия

Кевин Де Брейне. Фото Reuters
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» был традиционно старателен и не совершал грубых ошибок, создавал моменты для партнеров. Он точно не был худшим в сборной Бельгии, но у нас сборная разочарований, а не плохих игроков. И тут есть два весомых аргумента против: ноль голов, ноль голевых передач.

Дарвин Нуньес, Уругвай

Дарвин Нуньес. Фото Reuters
Фото Reuters

Форвард «Ливерпуля» мечтает забыть о минувшей осени. Он тяжело адаптируется в новом клубе и провалил чемпионат мира. Кавани и Суарес стремительно стареют, поэтому именно на Нуньеса в Уругвае возлагали основные надежды. Но за три матча Дарвин лишь раз попал в протокол, когда получил желтую карточку в начале встречи с Ганой.

Ромелу Лукаку, Бельгия

Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Фото Reuters

Если бы у сборной Бельгии все было хорошо, то Лукаку не вышел бы на поле на групповом этапе. Форвард «Интера» долго восстанавливался от травмы и со скамейки смотрел, как его сборная натужно пытается забить. Роберто Мартинес выпустил Лукаку в концовке игры с Марокко, а также дал нападающему целый второй тайм во встрече с Хорватией. Но за 45 минут Ромелу запорол четыре голевых момента, хотя Бельгии требовался всего один точный удар. Безусловно, он находился не в форме, но это мало что меняет: даже с полуживого Лукаку спрос выше, чем с обычного форварда.

Криштиану Роналду, Португалия

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фото Reuters

Перед стартом чемпионата мира Роналду дал резонансное интервью, в котором объявил, что намерен взять титул со сборной Португалии. Никто не понимал, как шумиха вокруг Криштиану повлияет на саму команду. Сейчас уже можно сделать вывод, что повлияла скорее негативно.

Элма и&nbsp;Катя Авейру, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду. «Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии

Роналду и во время чемпионата мира продолжал стягивать внимание на себя, когда пытался убедить ФИФА в том, что коснулся мяча волосами в эпизоде с голом Бруну Фернандеша в ворота Уругвая. Вряд ли подобные действия капитана позитивно сказались на команде.

С чисто спортивной точки зрения Роналду тоже разочаровал: гол с пенальти в первом матче с Ганой так и остался для него единственным, а после группового этапа Криштиану совершенно заслуженно превратился в запасного. Едва ли португалец ожидал именно такого финиша своих выступлений на чемпионатах мира.

Символическая сборная разочарований ЧМ-2022.
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
Ромелу Лукаку
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2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
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19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
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США
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22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
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09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
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Хорватия
Марокко
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Финал
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18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.80 X 3.20 П2 2.80
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.36 X 3.50 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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