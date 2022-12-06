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Скандалы

Сегодня, 14:45

Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Самюэль Это&#039;О.
Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи.
Фото Соцсети
Самюэль Это&#039;О в «Анжи».
Фото Никита Успенский, «СЭ»
1/3
Telegram Дзен
Скандальный эпизод на чемпионате мира.

Почему легенда Камеруна напала на ютубера?

Бывший футболист сборной Камеруна, «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это'О сейчас возглавляет камерунскую федерацию футбола и пришел посмотреть игру 1/8 финала Бразилия — Корея.

10.12.2022 | Англия — Франция

После игры Самюэля возле стадиона окружили несколько болельщиков, чтобы сделать селфи. А также один из блогеров с камерой, снимавший Это'О и что-то высказавший ему.

Самюэлю это не понравилось. Один из охранников Это'О вырвал у мужчины камеру, а сам камерунец бросился на болельщика, кричал ему что-то и затем ударил его ногой в голову.

Как сообщает издание La Opinion, которое выложило видео стычки, репортеры спросили Это'О о причинах такой реакции, но он «был не в себе», и служба безопасности быстро увела его. Пострадавший также не стал рассказывать об инциденте. Федерация футбола Камеруна пока не комментирует случившееся.

Это'О обвинили в подкупе судейства в матче Камеруна и Алжира

Главная версия, почему Самюэль сорвался, — реакция на провокационный вопрос о стыковом матче Камеруна и Алжира за право сыграть на ЧМ в Катаре, который был сыгран весной. Алжир тогда проиграл 1:2 и требовал переигровки из-за судейства. Алжирский ютубер Sadouni SM, по данным издания Onzemondial, спросил Это'О, зачем он подкупил судей. Журналист DZ Foot Исхаку Чебли также подтвердил эту информацию.

Самуэль Это'О.Стало известно, что спросил мужчина, получивший ногой по лицу от Это'О

Рефери встречи Алжир — Камерун Бакари Гассама отменил два гола алжирской команды по ходу встречи, в которой было много спорных моментов. А Камерун забил победный гол на 124-й минуте и вышел на ЧМ. После проигрыша главный тренер Алжира Джамель Бельмади разнес судейство: «Я говорю это сегодня без страха: эти судьи не уважают нашу страну. Они приезжают сюда, видят нашу работу и не уважают нас. За последние два года я не видел ни одного рефери, который бы не проявлял агрессии, когда к нему приходишь поговорить. Я не ищу оправданий, это факты».

В соцсетях было много слухов о том, что именно Это'О мог повлиять на судейство, а несколько медиа сообщали, что Самюэль настаивал на назначении Гассамы. В алжирских медиа даже появилось видео с камер со встречи Самюэля и судьи, на которой камерунец якобы предлагал арбитру 100 тысяч евро за то, чтобы его сборная прошла на чемпионат мира.

Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи. Фото Соцсети
Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи.
Фото Соцсети

Но после проверки информации Agence France-Presse пришло к выводу, что это изображение является фейковым и сделано при помощи редактора — на нем были изображены другие люди. Несмотря на это, сообщения о подкупе судей завирусились в соцсетях, и Это'О получал много обвинений со стороны Алжира.

Отсюда и такая реакция Самюэля на очередную претензию уже в Катаре: он накинулся на блогера, который назвал имя рефери Бакари Гассама и связь Это'О с ним, о которой слышит уже на протяжении девяти месяцев.

По данным Onzemondial, алжирский ютубер решил подать заявление на президента Федерации футбола Камеруна за нападение, а также нанесение материального ущерба — Это'О разбил его камеру.

Позже в своих соцсетях блогер подтвердил информацию СМИ о том, что задал вопрос Это'О об арбитре Гассаме.

«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И, клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы я разговаривал с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в соцсетях.

Самюэль Это'О в «Анжи». Фото Никита Успенский, "СЭ"
Самюэль Это'О в «Анжи».
Никита Успенский, Фото «СЭ»

Алжирец также сообщил об обращении в полицию по факту нападения со стороны бывшего форварда «Анжи».

«Меня избили, — рассказал пострадавший в соцсетях. — У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал ранее, — это мелкие детали. Все остальное полиция будет проверять по видео».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
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Эквадор
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2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
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Англия
Иран
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Уэльс
Иран
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Англия
США
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22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
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22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
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22.11
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Мексика
Польша
0 : 0
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16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
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30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
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22.11
16:00
Дания
Тунис
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Франция
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Франция
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Тунис
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Австралия
Дания
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1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
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Германия
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Испания
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Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
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22:00
Япония
Испания
2 : 1
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22:00
Коста-Рика
Германия
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1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
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Марокко
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0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
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Швейцария
Камерун
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24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
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Уругвай
Корея
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24.11
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Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
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09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
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13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.00 X 4.90 П2 1.41
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.30 X 4.20 П2 1.54
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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  • vladmad_75

    Это Ноль всегда был тем ещё г.нюком. Собсно в Анжи он по полной показал свой гнусный характер. Так что я нисколько не удивлён. Жаль Денисов мало дал ему по морде. Что ещё характерно, так это то, что в ФИФА это дело (игру Камеруна с Алжиром) и подкуп судьи расследовать... отказались ) Это вам не Катар и Россию чморить.

    06.12.2022

  • vladmad_75

    То есть то, что с ним связаны ВСЕ последние скандалы с камерунской сборной вас вообще не смущает? Не смущает то, что имнно он шантажировал федерацию Камеруна требуя в день отлёта на ЧМ денег?

    06.12.2022

  • NF

    Когда-то считалось, что Это'О - один из тех африканцев, у которых нормально с интеллектом и чуть больше терпения. Куда всё делось? Видимо, "власть развращает, а абсолютная - развращает абсолютно". Не выдержал проверки...

    06.12.2022

  • Bache Gabrielsen

    С какого фига этот негр вообще с охраной ходит ?

    06.12.2022

  • hottie

    Алжирец спросил про подкуп судьи, из-за которого Алжир не прошел на ЧМ. Вроде как версия похожа на правду, если учесть национальность этого товарища и то, что тут написали про этот решающий матч. И что? Смысл бить его? Это'О же сам когда играл, то неоднократно подвергался всяким улюлюканьем с трибун. И не летел же бить ногами на трибуны. Сейчас вообще президент футбола свой страны. Да и возраст уже такой, когда можно было бы и поумнеть. Если ты никого не подкупал, то зачем так реагировать? А если еще будут спрашивать про этот подкуп, то всех бить будет? Не представляю, чтобы Дюков или кто там был до него кого-то ударил за такой вопрос. Проще всего и лучше было сказать типо "без комментариев" или "это ложь" или "вали отсюда" и все. В общем, что бы там ему этот тип не вякнул, но главный начальник футбола в стране бить за это ни кого не должен, во всяком случае не на камеру. Камеруну поскорее убирать его надо с поста пока еще делов не наделал или подкуп не вскрылся.

    06.12.2022

  • ViktorDiktor****

    /Никого не жалко/ Пусть сами разбираются и не морочьте голову их проблемами, не ИгорьЯклич же пострадал ... :upside_down:

    06.12.2022

  • svi_57

    М....

    06.12.2022

  • КирпичИнвест

    "ютубер" Спасибо, СЭ за новое слово:thumbsdown: --- Честно говоря, отношусь к этой братии с неприязнью. В 99% случаев имеет место дешевая провокация, чтобы потом собрать побольше "лайков". Почему-то вспомнилась фраза Слуцкого про судей, которых надо бить только за то, что они судьи.

    06.12.2022

  • АнтиматериюПродамДорого

    Ясненько, что дело тёмненько. Поди разберись, кто прав, кто виноват.

    06.12.2022

    • Марокканский герой Буну вдохновлялся игрой Буффона и становился лучшим в ла лиге. Теперь он готов остановить Испанию