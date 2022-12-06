Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

Скандалы
Сегодня, 14:45
Бывший футболист сборной Камеруна, «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это'О сейчас возглавляет камерунскую федерацию футбола и пришел посмотреть игру 1/8 финала Бразилия — Корея.
После игры Самюэля возле стадиона окружили несколько болельщиков, чтобы сделать селфи. А также один из блогеров с камерой, снимавший Это'О и что-то высказавший ему.
Самюэлю это не понравилось. Один из охранников Это'О вырвал у мужчины камеру, а сам камерунец бросился на болельщика, кричал ему что-то и затем ударил его ногой в голову.
Как сообщает издание La Opinion, которое выложило видео стычки, репортеры спросили Это'О о причинах такой реакции, но он «был не в себе», и служба безопасности быстро увела его. Пострадавший также не стал рассказывать об инциденте. Федерация футбола Камеруна пока не комментирует случившееся.
Главная версия, почему Самюэль сорвался, — реакция на провокационный вопрос о стыковом матче Камеруна и Алжира за право сыграть на ЧМ в Катаре, который был сыгран весной. Алжир тогда проиграл 1:2 и требовал переигровки из-за судейства. Алжирский ютубер Sadouni SM, по данным издания Onzemondial, спросил Это'О, зачем он подкупил судей. Журналист DZ Foot Исхаку Чебли также подтвердил эту информацию.
Рефери встречи Алжир — Камерун Бакари Гассама отменил два гола алжирской команды по ходу встречи, в которой было много спорных моментов. А Камерун забил победный гол на 124-й минуте и вышел на ЧМ. После проигрыша главный тренер Алжира Джамель Бельмади разнес судейство: «Я говорю это сегодня без страха: эти судьи не уважают нашу страну. Они приезжают сюда, видят нашу работу и не уважают нас. За последние два года я не видел ни одного рефери, который бы не проявлял агрессии, когда к нему приходишь поговорить. Я не ищу оправданий, это факты».
В соцсетях было много слухов о том, что именно Это'О мог повлиять на судейство, а несколько медиа сообщали, что Самюэль настаивал на назначении Гассамы. В алжирских медиа даже появилось видео с камер со встречи Самюэля и судьи, на которой камерунец якобы предлагал арбитру 100 тысяч евро за то, чтобы его сборная прошла на чемпионат мира.
Но после проверки информации Agence France-Presse пришло к выводу, что это изображение является фейковым и сделано при помощи редактора — на нем были изображены другие люди. Несмотря на это, сообщения о подкупе судей завирусились в соцсетях, и Это'О получал много обвинений со стороны Алжира.
Отсюда и такая реакция Самюэля на очередную претензию уже в Катаре: он накинулся на блогера, который назвал имя рефери Бакари Гассама и связь Это'О с ним, о которой слышит уже на протяжении девяти месяцев.
По данным Onzemondial, алжирский ютубер решил подать заявление на президента Федерации футбола Камеруна за нападение, а также нанесение материального ущерба — Это'О разбил его камеру.
Позже в своих соцсетях блогер подтвердил информацию СМИ о том, что задал вопрос Это'О об арбитре Гассаме.
«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И, клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы я разговаривал с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в соцсетях.
Алжирец также сообщил об обращении в полицию по факту нападения со стороны бывшего форварда «Анжи».
«Меня избили, — рассказал пострадавший в соцсетях. — У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал ранее, — это мелкие детали. Все остальное полиция будет проверять по видео».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)
vladmad_75
Это Ноль всегда был тем ещё г.нюком. Собсно в Анжи он по полной показал свой гнусный характер. Так что я нисколько не удивлён. Жаль Денисов мало дал ему по морде. Что ещё характерно, так это то, что в ФИФА это дело (игру Камеруна с Алжиром) и подкуп судьи расследовать... отказались ) Это вам не Катар и Россию чморить.
06.12.2022
vladmad_75
То есть то, что с ним связаны ВСЕ последние скандалы с камерунской сборной вас вообще не смущает? Не смущает то, что имнно он шантажировал федерацию Камеруна требуя в день отлёта на ЧМ денег?
06.12.2022
NF
Когда-то считалось, что Это'О - один из тех африканцев, у которых нормально с интеллектом и чуть больше терпения. Куда всё делось? Видимо, "власть развращает, а абсолютная - развращает абсолютно". Не выдержал проверки...
06.12.2022
Bache Gabrielsen
С какого фига этот негр вообще с охраной ходит ?
06.12.2022
hottie
Алжирец спросил про подкуп судьи, из-за которого Алжир не прошел на ЧМ. Вроде как версия похожа на правду, если учесть национальность этого товарища и то, что тут написали про этот решающий матч. И что? Смысл бить его? Это'О же сам когда играл, то неоднократно подвергался всяким улюлюканьем с трибун. И не летел же бить ногами на трибуны. Сейчас вообще президент футбола свой страны. Да и возраст уже такой, когда можно было бы и поумнеть. Если ты никого не подкупал, то зачем так реагировать? А если еще будут спрашивать про этот подкуп, то всех бить будет? Не представляю, чтобы Дюков или кто там был до него кого-то ударил за такой вопрос. Проще всего и лучше было сказать типо "без комментариев" или "это ложь" или "вали отсюда" и все. В общем, что бы там ему этот тип не вякнул, но главный начальник футбола в стране бить за это ни кого не должен, во всяком случае не на камеру. Камеруну поскорее убирать его надо с поста пока еще делов не наделал или подкуп не вскрылся.
06.12.2022
ViktorDiktor****
/Никого не жалко/ Пусть сами разбираются и не морочьте голову их проблемами, не ИгорьЯклич же пострадал ... :upside_down:
06.12.2022
svi_57
М....
06.12.2022
КирпичИнвест
"ютубер" Спасибо, СЭ за новое слово:thumbsdown: --- Честно говоря, отношусь к этой братии с неприязнью. В 99% случаев имеет место дешевая провокация, чтобы потом собрать побольше "лайков". Почему-то вспомнилась фраза Слуцкого про судей, которых надо бить только за то, что они судьи.
06.12.2022
АнтиматериюПродамДорого
Ясненько, что дело тёмненько. Поди разберись, кто прав, кто виноват.
06.12.2022