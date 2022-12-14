Новый судейский скандал в Катаре. Почему ВАР не вмешался в действия Орсато?

Полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0) запомнится не только бенефисом Лионеля Месси. Еще долго будет обсуждаться решение арбитра Даниэле Орсато, повлиявшее на ход встречи.

Что должен был сделать Ливакович — раствориться в воздухе?

Итальянец Орсато допустил ошибку в ключевом эпизоде и невольно помог сборной Аргентины. Пусть вас не вводит в заблуждение крупный счет. Очевидно, что назначение 11-метрового удара на 32-й минуте и забитый гол сказались на дальнейшем ходе полуфинального матча. Сказались самым серьезным образом.

Один из лучших судей УЕФА, находясь позади Хулиана Альвареса, бежавшего к воротам хорватам, решил, что его забег был остановлен с нарушением правил. И указал на 11-метровую отметку. Ошибочно. Буду снова и снова повторять это слово и его однокоренные варианты.

Итальянский рефери посчитал, что хорватский вратарь Доминик Ливакович сбил Альвареса, назначил пенальти и вынес голкиперу предупреждение. Ошибочно.

В штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задерживал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не делал ими никаких движений в направлении аргентинца. В чем же, по мнению Орсато, было нарушение правил? Куда было деваться вратарю? Он должен был раствориться в воздухе, исчезнуть?

Заблуждение

Мнения тех, кто оценивал вердикт арбитра, разделились в пропорции примерно 65 на 35 процентов. В пользу Орсато. Если судить по опросу в Telegram-канале «СЭ». Примерно такие же показатели встречались мне в соцсетях судейских экспертов в других странах — в Европе и Южной Америке.

Обратил внимание на то, что зачастую и наши, и зарубежные журналисты, специалисты, эксперты, футболисты, тренеры, болельщики (они в первую очередь) ссылались вот на этот стоп-кадр, оправдывая решение Орсато назначить пенальти.

Мол, вот вратарь тут выставил ногу как шлагбаум. Но это неправда! Это случилось уже после контакта в ногах, от которого правая нога голкипера вот так отлетела в сторону.

А вот как было на самом деле. Перед столкновением нога вратаря была на газоне. Стояла на газоне. Он поставил ее на газон. И не делал ею никаких движений — вправо или вперед к сопернику.

Альварес воткнулся в Ливаковича, который стоял, а не находился в движении. И не делал ничего противоправного и неестественного.

ВАР

Вы спросите, почему не вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати и чем он вообще в тот момент занимался?

ВАР Иррати вместе с помощником ВАР Паоло Валери, офсайд-ВАР Кэтрин Несбитт и помощником видеоарбитров (СВАР) Хуаном Сото выполнял свои обязанности по проверке эпизода и взаимодействию с судьями, в частности с Орсато.

Иррати и Орсато наверняка обсудили случившееся в штрафной площади сборной Хорватии. Арбитр рассказал, что видел и как оценивает увиденное. Если у Иррати не возникло противоположного мнения с вескими аргументами против решения коллеги, он не должен был вмешаться. И не вмешался.

Все просто. Для ВАР это не очевидная и явная ошибка Орсато (а может быть, Иррати и не считал это ошибкой). Это не черно-белая ситуация. У Иррати не нашлось оснований для вмешательства.

Согласны вы с таким подходом или нет, не важно. Так работают сегодня ВАР.

Что требовал четвертый арбитр от Скалони?

В этой полуфинальной игре произошла еще одна ситуация, в которой один из арбитров оказался в невыгодном для него положении.

В начале первого тайма четвертый судья Мохаммед Абдулла Мохамед обратился к главному тренеру аргентинцев Лионелю Скалони с какой-то просьбой — предположительно, он попросил его надеть куртку или манишку. Поло Скалони по цвету сливалось с формой хорватов. Видимо, Мохамед решил найти выход из ситуации.

Тренер поначалу отреагировал и даже что-то показал жестом администраторам команды. Вроде как изобразил движение молнии и спросил о какой-то экипировке. Но никаких изменений в его одежде в итоге так и не произошло. Он продолжал находиться в технической зоне в той же рубашке с коротким рукавом, ничего поверх нее не надев.

Получается, он не прислушался к указанию (просьбе) судьи? Почему тогда его не наказали?

Или Скалони не мог прислушаться по объективным причинам? Допустим, перед матчем этот вопрос судьи упустили из вида. А затем тренеру не нашли новой одежды. Зачем тогда Мохамед полез к нему?

Забег по полю

Курьезный момент возник на второй минуте. Честно говоря, странно видеть такое на чемпионате мира. Но турнир в Катаре преподнес уже несколько сюрпризов...

Что произошло? Первый ассистент судьи Чиро Карбоне потерял ориентацию. Он сопровождал атаку одной из команд, пытался не отстать от быстро бежавших футболистов и... выскочил на поле.

Такое бывает. Приходилось видеть на разных видео. Но не на турнире такого уровня.

Тэйлор не может судить финал из-за войны на Фолклендах

Выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2022 поставил крест на надеждах английского арбитра Антони Тэйлора получить назначение на решающий матч. В отличие от коллеги Майкла Оливера Тэйлор не попал во вторую партию судей, которые на днях улетели из Катара домой. Он сохранял теоретические шансы, но победа команды Лионеля Месси над хорватами свела их к нулю.

По данным «СЭ», объяснение простое: англичанин не может судить игру с участием аргентинцев. Причина в войне на Фолклендах между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. В последнее время вокруг этой темы возникла напряженность, и, естественно, судейский комитет ФИФА не станет рисковать.

Вряд ли назначат на финал голландца Данни Маккели. Это связано с теми конфликтами, которые случились в четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. Маккели невольно стал заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к команде Месси.

Таким образом, главный кандидат на судейство финального матча — поляк Шимон Марчиняк.

Аргентина и судьи УЕФА

Почему я говорю только о европейских арбитрах? И могут ли они теоретически назначаться на финал с участием южноамериканской и европейской сборных?

Да. Могут. И назначались.

К тому же аргентинцы, похоже, только приветствуют такой выбор. Не исключаю, что они даже могли специально просить назначать на их игры на чемпионатах мира только представителей УЕФА. Вот примеры из прошлого.

Восемь из 11 игр обслуживали европейские рефери. А итальянец Риццоли сделал это трижды (!) в ходе одного турнира.

На ЧМ-2022 в Катаре судейский комитет ФИФА при назначении рефери на игры аргентинцев вообще остановил свой выбор только на европейцах. А Орсато встретился с Месси дважды.

Почему так происходит? Объяснение простое. Судьи УЕФА котируются выше всех в мире. Я говорю в целом о группе арбитров из Европы, а не о конкретных рефери. Потому неудивительно, что им отдается предпочтение.

На втором месте представители КОНМЕБОЛ. Но назначать южноамериканских судей на матч с участием южноамериканцев... Только если они встречаются друг с другом. Да и то — бразильца не назначат на матч аргентинцев. И наоборот.

В Азии и КОНКАКАФ куда меньше квалифицированных арбитров. Вот и выбирают европейцев — итальянцев, испанцев, голландцев, сербов, шведов. Потому появление Марчиняка в финале, где Аргентина играла бы с кем-то из Европы, не вызвало бы отторжения и возмущения.