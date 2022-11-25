«Топ-симуляция Роналду». Реакция мировых СМИ на рекорд Криштиану

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Испанское издание Marca выделяет гол Криштиану Роналду, благодаря которому португалец установил исторический рекорд. Теперь он — единственный футболист, который забивал на пяти чемпионатах мира.
«Исторический Криштиану!» — восторгается португальцем журналист Хон Прада. И отмечает другие достижения Роналду: он забил больше всех на профессиональном уровне (821 гол), является лучшим бомбардиром сборной Португалии (118), Лиги чемпионов (140), «Реала» (451) и чемпионатов Европы (14).
Важный факт: Криштиану отличился благодаря неочевидному пенальти. Назначение 11-метрового действительно вызывает вопросы.
«Топ-симуляция от Роналду» — с таким заголовком вышла статья в авторитетном французском издании L'Equipe.
La Gazzetta dello Sport публикует интервью с защитником сборной Бразилии Дани Алвесом, который объяснил, в чем Месси и Неймар превосходят Килиана Мбаппе.
«Мбаппе — феномен, который до сих пор не понял, что с ним в атаке играют еще более феноменальные игроки», — заявил Алвес. Дани также утверждает, что Неймар и Месси уникальны, потому что «способны на то, чего не могут исполнить другие футболисты».
При этом ранее бразилец высоко оценивал потенциал Мбаппе. «Килиан — игрок даже более совершенный, чем Холанд», — цитировало Алвеса каталонское издание Sport.
Отдельная тема выпуска La Gazzetta dello Sport — ничья в матче Уругвай — Южная Корея. «Корейцы контролировали игру в первом тайме, при этом Сон был практически незаметен», — считает журналист издания Оливейро. Во втором тайме, по мнению автора, Уругвай выглядел лучше, но ничья является справедливым результатом.
Сборная Германии запомнилась сенсационным поражением в матче с Японией, а также акцией протеста против запрета ФИФА на капитанские повязки One Love, символизирующие инклюзивность и разнообразие в обществе.
По информации Bild, в ФИФА решили впредь не изымать атрибутику с радужной расцветкой. Ожидается, что официально об этом объявят в пятницу. Правда, пока не известно, коснется это тех самых капитанских повязок или же речь идет о фанатской атрибутике.
«Разнообразие оказалось сильнее старомодного мышления. Германия, Дания, Англия, Уэльс, Бельгия, Швейцария и Нидерланды должны дать пример гомофобным катарским шейхам», — пишет журналист Маттиас Хоффман.
Рассуждая о матче Португалии и Ганы, издание отмечает действия Османа Букари, который отпраздновал гол в стиле Криштиану. «Гана тоже может крикнуть: SIUUU!» — с таким заголовком вышла статья на немецком сайте.