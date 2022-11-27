Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф

Удивительная команда.

Со многими сборными, выступающими на чемпионате мира, связаны какие-то приметы. Есть, например, проклятие чемпионов мира: на трех последних турнирах, начиная с ЧМ-2010, действующий победитель не выходил из группы. Есть история сборной Мексики, которая на семи мундиалях подряд выходит в плей-офф, а дальше вылетает в 1/8 финала.

Своя история есть и у Японии. Она приехала на свой седьмой чемпионат мира подряд, и до этого в ее выступлениях была закономерность: вылеты на групповом этапе и выходы в 1/8 финала строго чередуются. По идее, на ЧМ-2022 японцы должны были закончить свои выступления в группе. Жеребьевка, определившая в соперники Испанию и Германию, казалось, сделала вероятность такого развития событий максимально высокой.

Эпизод матча Япония — Коста-Рика. Фото Reuters

Но на ЧМ-2022 всяческие статистические закономерности рушатся. Франция сняла проклятие чемпионов мира и уже после двух матчей обеспечила себе выход в плей-офф. Мексика серьезно рискует вообще не выбраться из группы — история с 1/8 финала может завершиться совсем не тем способом, который бы хотелось латиноамериканцам. А Япония, обыграв Германию, сделала большой шаг к тому, чтобы закончить это свое чередование.

Но выходить против фаворита в статусе уверенного в себе (а когда у тебя полсостава играет в бундеслиге, это естественно), но все же андердога — это одна история. Включился бы у немцев инстинкт убийцы, забили бы они второй, закончилось бы дело какими-нибудь 2:0 — все бы сказали, что так и должно быть. А вот когда у тебя реальный шанс выбраться в плей-офф и для этого нужно обыграть команду, которая в первом туре получила 0:7, — тут уже совсем другая психологическая подоплека.

Нельзя сказать, что Япония не умеет играть в доминирующий футбол и вскрывать низкий оборонительный блок. По меркам Азии это топ-сборная, которой регулярно приходится решать такую задачу у себя на континенте. Но смотреть на то, как японцы пытаются пробиться через 5-4-1, в которые в оборонительной фазе выстраивалась Коста-Рика, было довольно тяжело. Ноль ударов в створ на обе команды по итогам первого тайма при соотношении xG 0,01 против 0 — вполне себе красноречивая статистика.

Обвинять в чем-то костариканцев довольно сложно. На ЧМ-2022 «Тикос» приехали, находясь в стадии активной перестройки. С одной стороны, поколение Кейлора Наваса, Брайана Руиса, Джоэля Кэмпбелла, которое зажгло на ЧМ-2014 и которому уже за 30, на сходе. С другой — ребята вроде 18-летнего Джуисона Беннетта из «Сандерленда», который вышел в старте против Испании, еще очевидно сырые. Неслучайно за 15 месяцев работы главного тренера Луиса Суареса в сборной дебютировало 22 человека, а всего через команду прошло 77 (!) футболистов.

Футболисты сборной Коста-Рики и Японии. Фото Reuters

Но даже нынешний вариант «Тикос» умеет терпеть и ждать. Коста-Рика нашла свой шанс, который Япония подарила сама: неудачный вынос, невнятная игра на подборе, ошибка вратаря Суичи Гонды, который тащил с Германией, но тут, похоже, просто «замерз». Хотя умение простоять всю игру, а потом отбить один-единственный удар в самый нужный момент — редкое качество, присущее только по-настоящему элитарным голкиперам.

Оно было у Наваса, и он его не растерял. Ловить мячи в этом матче ему приходилось редко, но когда нужно было спасти, он это сделал, отразив удар Такуми Минамино в упор.

Коста-Рика, получившая в первом туре 0:7 от Испании, не нанесшая в том матче вообще ни одного удара по воротам и наработавшая на нулевой xG, в игре с Японией сподобилась на один удар в створ и показатель xG 0,11. И тем не менее добилась победы, сохраняя вполне реальный шанс на плей-офф.