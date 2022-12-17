«Отвергаю всякие сравнения с Марадоной». Как Месси сыграл на своем первом ЧМ

Сегодня, 10:25
Чемпионат мира в Катаре — последний для Лионеля Месси. Впервые же аргентинец сыграл на мундиале 16 лет назад — в Германии. Вспоминаем, как это было.
— Кто из молодых игроков может стать звездой турнира? — спросили Луиша Фигу в марте 2006 года.
— Мне кажется, выбирать придется из этого квартета: аргентинец Месси, мой соотечественник Криштиану Роналду, голландец Роббен и англичанин Руни.
Сам 18-летний аргентинский нападающий «Барселоны» чуть позже в интервью спецкору «СЭ» заявил, что его некорректно сравнивать с Марадоной.
— Как вы восприняли недавние слова легендарного Диего Марадоны, который отметил ваш талант и дал понять, что вы идете по его следам?
— Одно то, что великий Марадона упомянул мое имя, — уже честь для меня. Это было очень приятно, но я предпочитаю не витать в облаках, а крепко стоять на ногах. Поэтому отвергаю всякие сравнения с Марадоной. Марадона — великий и единственный в своем роде футболист. Другого такого не было и не будет.
— Что вы испытали при личной встрече с Марадоной в его телевизионном шоу?
— А вот в тот момент я был готов оторваться от земли и лететь к звездам от счастья. Разве мог я когда-то мечтать о знакомстве с идолом?! Да еще Диего отнесся ко мне по-отечески и отвел в свою собственную гримерку, где мы могли поговорить с ним о футболе и о жизни. Помнится, он даже оставил мне свой номер мобильного телефона и призвал звонить ему, если у меня будет желание. Номер я, конечно, взял, но, честно говоря, звонить Диего мне так и не пришлось: мне неудобно, что могу отвлечь живую легенду от каких-то дел.
Главный тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман на турнир в Германию включил в свой состав шестерых нападающих: Карлос Тевес («Коринтианс» Бразилия), Эрнан Креспо («Челси» Англия), Лионель Месси («Барселона» Испания), Хавьер Савиола («Севилья» Испания), Хулио Крус («Интер» Италия), Родриго Паласио («Бока Хуниорс» Аргентина).
— Аргентинцы, как и мы, наверняка также поставят максимальную задачу, — подчеркнул за неделю до старта ЧМ Роналдинью. — Вообще, когда сборная Аргентины в хорошей форме, она может доставить серьезные проблемы любому противнику. Выделю моего друга Месси, вместе с которым выступаю за «Барселону». Полагаю, его может ожидать блестящее будущее. Да и на этом чемпионате он вполне способен выстрелить.
Однако в стартовом матче в группе — против Кот-д'Ивуара — Пакерман оставил молодое дарование в запасе. Аргентинцы победили благодаря голам Креспо и Савиолы — 2:1.
Дальше предстояла встреча с Сербией. Месси вновь не попал в стартовый состав и появился на поле на 74-й минуте при счете 3:0. Дебют Лео на ЧМ можно смело назвать удачным.
На 78-й минуте Месси прошел по левому флангу и выкатил мяч на дальнюю штангу Креспо, который отправил мяч в пустые ворота. 4:0. На 87-й минута форвард «Барсы» вывел на ударную позицию Креспо — голкипер сербов отвел угрозу. Наконец, на 88-й минуте Тевес отдал пас на выход Месси, форвард вошел в штрафную и неотразимо пробил в ближний угол. 6:0.
Гол плюс пас за 16 отведенных ему минут — более чем достойный показатель.
При этом Месси стал седьмым игроком, забившим гол на чемпионате мира до исполнения 19 лет — в день игры с сербами ему было 18 лет 357 дней (шестое место). Он уступил занимающему пятую строчку Дмитрию Сычеву 126 дней — российский форвард забил мяч в ворота Бельгии на ЧМ-2002. Самым юным автором гола является Пеле — единственный пока футболист, отличившийся в 17 лет.
Аргентинцы, как и голландцы, набрали шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф. В последнем туре этим командам предстояло побороться за первое место в группе. Матч закончился нулевой ничьей, а Месси отыграл 70 минут. За этот отрезок Лео один раз пробил по воротам — Ван дер Сар оказался начеку, выполнил 25 передач (22 точные), дважды вывел партнеров на удар.
В целом треугольник Рикельме — Тевес — Месси изрядно потерзал голландскую защиту. Оба юных форварда показали, что они самодостаточны: способны и виртуозно обыграть, и пас тончайший отдать, и неотразимо пробить. Месси больше финтил и комбинировал, а роль наконечника копья досталась Тевесу.
На матч 1/8 финала против Мексики Пекерман сделал ставку в атаке на дуэт Креспо (отличился на девятой минуте) — Савиола (уступил место на поле Месси на 86-й минуте). Команды не выявили победителя в основное время — 1:1. А в овертайме Месси стал одной из самых заметных фигур.
На 92-й минуте он даже забил гол после паса Аймара, но арбитр отменил его из-за офсайда. А на 115-й минуте Лео вывел к воротам Тевеса, но тот потерял мяч, которым завладел голкипер. Аргентинцы вырвали победу благодаря шедевру Родригеса. Сорин выполнил пас на правый угол штрафной. Хавбек «Атлетико» принял мяч на грудь и следующим касанием навесным ударом отправил его в дальнюю «девятку».
За выход в полуфинал Аргентина должна была побороться с Германией.
Накануне матча немцы опасались, что юркие и маленькие Савиола (рост 169 см), Тевес (168) и Месси (170) своими непредвиденными передвижениями вызовут у довольно статичных «башен» ММ (рост Мертесакера — 196 см, Метцельдера — 193) сильное головокружение, которое в итоге могло привести к самым неприятным последствиям. Страхи оказались напрасными. Во всяком случае по поводу Лео. Форвард «Барселоны» не появился на поле ни в основное время, ни в дополнительное. А в серии пенальти подопечные Юргена Клинсманна оказались точнее.
— Для меня непонятно, почему блистательные мастера Савиола и Месси так и не появились на поле, — удивлялся чемпион Европы-1980 и дважды серебряный призер чемпионатов мира в составе немцев Карл-Хайнц Ферстер. — В концовке основного времени и в овертайме их очень даже хорошо можно было бы использовать.
— Вместо Креспо вы могли выпустить Месси или Савиолу, но в игру вступил Крус, который потерялся на поле. Чем это объяснить? — задали вопрос Пекерману на пресс-конференции.
— Не согласен, что Крус сыграл так уж слабо. Этот нападающий умеет обороняться лучше других форвардов — вот чем я руководствовался, выпуская его на поле.
Аргентина поехала домой, а Месси вместе с Роналду, Барнеттой, Фабрегасом, Подольски и Валенсией, был включен в список претендентов на приз лучшему молодому игроку чемпионата мира. Победу в этом споре одержал немец.
«В игре с Сербией с наилучшей стороны проявили себя восходящие звезды аргентинского футбола — техничные Тевес и Месси, в итоге забившие по мячу, — писал обозреватель «СЭ». — Приятно, что и после матча оба не задрали носы. И все же авансы, выданные двум дарованиям до мирового первенства, явно были завышены. И тому и другому до Марадоны очень далеко. Им еще предстоит побороться за твердое место в основе сборной».
— Чего еще можете пожелать себе в нынешнем году, который вступает в решающую фазу для вашего клуба и вашей сборной? — спросили Месси весной 2006 года.
— Что касается сборной Аргентины, мечтаю забить гол в финале чемпионата мира и принести моей стране великую победу. Если не получится в этом году, попробую реализовать мечту через четыре года.
Что ж, Месси представился реальный шанс наконец-то реализовать свою мечту через 16 (!) лет после того интервью.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)