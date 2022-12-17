«Отвергаю всякие сравнения с Марадоной». Как Месси сыграл на своем первом ЧМ

В чем Сычев превзошел Месси?

Чемпионат мира в Катаре — последний для Лионеля Месси. Впервые же аргентинец сыграл на мундиале 16 лет назад — в Германии. Вспоминаем, как это было.

— Кто из молодых игроков может стать звездой турнира? — спросили Луиша Фигу в марте 2006 года.

— Мне кажется, выбирать придется из этого квартета: аргентинец Месси, мой соотечественник Криштиану Роналду, голландец Роббен и англичанин Руни.

Сам 18-летний аргентинский нападающий «Барселоны» чуть позже в интервью спецкору «СЭ» заявил, что его некорректно сравнивать с Марадоной.

— Как вы восприняли недавние слова легендарного Диего Марадоны, который отметил ваш талант и дал понять, что вы идете по его следам?

— Одно то, что великий Марадона упомянул мое имя, — уже честь для меня. Это было очень приятно, но я предпочитаю не витать в облаках, а крепко стоять на ногах. Поэтому отвергаю всякие сравнения с Марадоной. Марадона — великий и единственный в своем роде футболист. Другого такого не было и не будет.

— Что вы испытали при личной встрече с Марадоной в его телевизионном шоу?

— А вот в тот момент я был готов оторваться от земли и лететь к звездам от счастья. Разве мог я когда-то мечтать о знакомстве с идолом?! Да еще Диего отнесся ко мне по-отечески и отвел в свою собственную гримерку, где мы могли поговорить с ним о футболе и о жизни. Помнится, он даже оставил мне свой номер мобильного телефона и призвал звонить ему, если у меня будет желание. Номер я, конечно, взял, но, честно говоря, звонить Диего мне так и не пришлось: мне неудобно, что могу отвлечь живую легенду от каких-то дел.

Главный тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман на турнир в Германию включил в свой состав шестерых нападающих: Карлос Тевес («Коринтианс» Бразилия), Эрнан Креспо («Челси» Англия), Лионель Месси («Барселона» Испания), Хавьер Савиола («Севилья» Испания), Хулио Крус («Интер» Италия), Родриго Паласио («Бока Хуниорс» Аргентина).

— Аргентинцы, как и мы, наверняка также поставят максимальную задачу, — подчеркнул за неделю до старта ЧМ Роналдинью. — Вообще, когда сборная Аргентины в хорошей форме, она может доставить серьезные проблемы любому противнику. Выделю моего друга Месси, вместе с которым выступаю за «Барселону». Полагаю, его может ожидать блестящее будущее. Да и на этом чемпионате он вполне способен выстрелить.

Однако в стартовом матче в группе — против Кот-д'Ивуара — Пакерман оставил молодое дарование в запасе. Аргентинцы победили благодаря голам Креспо и Савиолы — 2:1.

Дальше предстояла встреча с Сербией. Месси вновь не попал в стартовый состав и появился на поле на 74-й минуте при счете 3:0. Дебют Лео на ЧМ можно смело назвать удачным.

На 78-й минуте Месси прошел по левому флангу и выкатил мяч на дальнюю штангу Креспо, который отправил мяч в пустые ворота. 4:0. На 87-й минута форвард «Барсы» вывел на ударную позицию Креспо — голкипер сербов отвел угрозу. Наконец, на 88-й минуте Тевес отдал пас на выход Месси, форвард вошел в штрафную и неотразимо пробил в ближний угол. 6:0.

Гол плюс пас за 16 отведенных ему минут — более чем достойный показатель.

При этом Месси стал седьмым игроком, забившим гол на чемпионате мира до исполнения 19 лет — в день игры с сербами ему было 18 лет 357 дней (шестое место). Он уступил занимающему пятую строчку Дмитрию Сычеву 126 дней — российский форвард забил мяч в ворота Бельгии на ЧМ-2002. Самым юным автором гола является Пеле — единственный пока футболист, отличившийся в 17 лет.

Аргентинцы, как и голландцы, набрали шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф. В последнем туре этим командам предстояло побороться за первое место в группе. Матч закончился нулевой ничьей, а Месси отыграл 70 минут. За этот отрезок Лео один раз пробил по воротам — Ван дер Сар оказался начеку, выполнил 25 передач (22 точные), дважды вывел партнеров на удар.

В целом треугольник Рикельме — Тевес — Месси изрядно потерзал голландскую защиту. Оба юных форварда показали, что они самодостаточны: способны и виртуозно обыграть, и пас тончайший отдать, и неотразимо пробить. Месси больше финтил и комбинировал, а роль наконечника копья досталась Тевесу.

На матч 1/8 финала против Мексики Пекерман сделал ставку в атаке на дуэт Креспо (отличился на девятой минуте) — Савиола (уступил место на поле Месси на 86-й минуте). Команды не выявили победителя в основное время — 1:1. А в овертайме Месси стал одной из самых заметных фигур.

На 92-й минуте он даже забил гол после паса Аймара, но арбитр отменил его из-за офсайда. А на 115-й минуте Лео вывел к воротам Тевеса, но тот потерял мяч, которым завладел голкипер. Аргентинцы вырвали победу благодаря шедевру Родригеса. Сорин выполнил пас на правый угол штрафной. Хавбек «Атлетико» принял мяч на грудь и следующим касанием навесным ударом отправил его в дальнюю «девятку».

За выход в полуфинал Аргентина должна была побороться с Германией.

Накануне матча немцы опасались, что юркие и маленькие Савиола (рост 169 см), Тевес (168) и Месси (170) своими непредвиденными передвижениями вызовут у довольно статичных «башен» ММ (рост Мертесакера — 196 см, Метцельдера — 193) сильное головокружение, которое в итоге могло привести к самым неприятным последствиям. Страхи оказались напрасными. Во всяком случае по поводу Лео. Форвард «Барселоны» не появился на поле ни в основное время, ни в дополнительное. А в серии пенальти подопечные Юргена Клинсманна оказались точнее.

— Для меня непонятно, почему блистательные мастера Савиола и Месси так и не появились на поле, — удивлялся чемпион Европы-1980 и дважды серебряный призер чемпионатов мира в составе немцев Карл-Хайнц Ферстер. — В концовке основного времени и в овертайме их очень даже хорошо можно было бы использовать.

— Вместо Креспо вы могли выпустить Месси или Савиолу, но в игру вступил Крус, который потерялся на поле. Чем это объяснить? — задали вопрос Пекерману на пресс-конференции.

— Не согласен, что Крус сыграл так уж слабо. Этот нападающий умеет обороняться лучше других форвардов — вот чем я руководствовался, выпуская его на поле.

Аргентина поехала домой, а Месси вместе с Роналду, Барнеттой, Фабрегасом, Подольски и Валенсией, был включен в список претендентов на приз лучшему молодому игроку чемпионата мира. Победу в этом споре одержал немец.

«В игре с Сербией с наилучшей стороны проявили себя восходящие звезды аргентинского футбола — техничные Тевес и Месси, в итоге забившие по мячу, — писал обозреватель «СЭ». — Приятно, что и после матча оба не задрали носы. И все же авансы, выданные двум дарованиям до мирового первенства, явно были завышены. И тому и другому до Марадоны очень далеко. Им еще предстоит побороться за твердое место в основе сборной».

— Чего еще можете пожелать себе в нынешнем году, который вступает в решающую фазу для вашего клуба и вашей сборной? — спросили Месси весной 2006 года.

— Что касается сборной Аргентины, мечтаю забить гол в финале чемпионата мира и принести моей стране великую победу. Если не получится в этом году, попробую реализовать мечту через четыре года.

Что ж, Месси представился реальный шанс наконец-то реализовать свою мечту через 16 (!) лет после того интервью.