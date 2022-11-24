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24 ноября, 15:15

Флаг России на ЧМ-2022. Наш камерунец вышел на поле, но Швейцария победила

Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Гоша Чернов
Корреспондент
Гаэль Ондуа (справа) и полузащитник сборной Швейцарии Фабиан Фрай.
Фото Reuters
Янн Соммер.
Фото Reuters
Бриль Эмболо после гола в ворота Камеруна.
Фото Reuters
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Воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа сыграл около получаса.
Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Швейцария
1:0
Камерун

Триколор на бутсах

Камерун — самая русская сборная этого чемпионата мира. Ее цвета защищает гражданин России и воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа, а в заявке находится и один из двух легионеров РПЛ на турнире — динамовец Муми Нгамале. Главное историческое достижение футбольного Камеруна тоже связано с Россией: в 1990 году Валерий Кузьмич Непомнящий довел африканскую сборную до четвертьфинала чемпионата мира, за что именем тренера назвали улицу в столице.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 есть футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

Правда, в стартовый состав на игру со Швейцарией не попали ни Ондуа, ни Нгамале. Место полузащитника «Динамо» на правом фланге занял Мбеумо, который лишь несколько месяцев назад поменял спортивное гражданство с французского. Ондуа же не считается основным в сборной — полузащитник «Ганновера» мало играет в этом сезоне, так что его отсутствие в стартовом составе не стало сюрпризом, хотя он появился на газоне во втором тайме. И вышел камерунец в бутсах с российским триколором, как и анонсировал в своем Telegram-канале.

Блестящий Зоммер

Перед началом турнира Камерун не выглядел фаворитом группы, хотя Самюэль Это'О поставил на триумф своих соотечественников на чемпионате мира. Предполагалось, что Бразилия легко выйдет в плей-офф, а за вторую путевку будут бороться Швейцария и Сербия. Но Камеруну в первых двух турах выпало сыграть именно с европейцами, так что африканцам сразу же надо было набирать очки.

Сделать это было сложно. Камеруну в осенних товарищеских матчах с трудом давались голы, а забивать требовалось Швейцарии с великолепным Зоммером в воротах. Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» в августе отразил рекордные 19 ударов в матче с «Баварией», да и в сборной постоянно блистает — в отборочном турнире Италия дважды не реализовала пенальти в его ворота, из-за чего отправилась в стыки, а затем и домой к телевизорам.

В этом матче Зоммер тоже стал одним из героев. Еще в начале первого тайма он не позволил забить Мбеумо и Экамби, да и после этого продолжал тащить. Камерун в первые полчаса точно смотрелся лучше и вполне мог забить. Но атака с Шупо-Мотингом во главе не смогла продавить оборону, а африканские шаманы на трибунах не наколдовали гол.

Янн Соммер. Фото Reuters
Янн Соммер.
Фото Reuters

Гол одноклубника Головина

Швейцария до перерыва действовала достаточно пассивно — примерно как «Спартак» Мурата Якина. Европейцы не настаивали на владении и максимально осторожно лезли вперед. В перерыве тренер наверняка попросил игроков добавить в движении, потому что именно его не хватало швейцарцам.

И стоило ускориться сразу после перерыва, как Камерун пропустил. Гол простейший: Шакири навесил в центр штрафной, где Эмболо почему-то в полном одиночестве перевел мяч в ворота. Вероятно, камерунские защитники посчитали форварда «Монако» своим, поэтому не крыли его. В целом они правы: Эмболо родился в Камеруне и подчеркнуто не праздновал гол.

Бриль Эмболо после гола в ворота Камеруна. Фото Reuters
Бриль Эмболо после гола в ворота Камеруна.
Фото Reuters

Счет по игре

Сценарий моментально стал максимально комфортным для Швейцарии. Она еще на отборочном турнире показала, что умеет удерживать необходимый счет, и, как следствие, тогда не потерпела ни одного поражения. Скорее забить могла Швейцария: Онана отразил мяч после тяжелого удара Варгаса, а Замбо-Ангисса чуть не срезал мяч в свои ворота.

В середине второго тайма на поле появились сначала Ондуа, а чуть позже и Нгамале. Россиянин в опорной зоне выглядел неплохо и по крайней мере не допустил второго пропущенного мяча, а динамовец атаку Камеруна не расцветил. Швейцарцы спокойно довели дело до победы и заслуженно выиграли. 1:0 — счет по игре.

Гаэль Ондуа
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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