Данни признал Месси игроком года

Экс-нападающий сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» выбрал лучшего футболиста года.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Я признал игроком года Лионеля Месси за победу на чемпионате мира и за хорошую игру, которую он показывает в ПСЖ. Я мог бы также назвать Мбаппе, но считаю, что Месси больше заслуживает этого звания!» — сказал Данни «СЭ».

В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей мирового первенства.

35-летний Месси провел на ЧМ-2022 семь игр, забил семь голов и сделал три результативные передачи.