Кутепов уверен, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022 в Катаре

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Что скажете по прошедшему в ЧМ-2022?

— Интересный турнир, живой очень, потому что был зимой, а все европейские футболисты были на пике формы. Интересно было смотреть. Финал? Захватывающий, болел за Аргентину.

— Кто лучший центральный защитник ЧМ для вас?

— Не знаю, сложно сказать. Мне многие команды понравились, но кого-то одного выделить не смогу. Думаю, Аргентина поэтому и выиграла, что они опирались не на одного Месси, а на всю команду.

— Саудовцы обыграли при этом Аргентину. В чем так сильно поменялся состав, что они проиграли 0:5 России в 2018?

— Мы просто не поехали! Так бы мы их обыграли.

— На что могли бы мы претендовать, если бы поехали на ЧМ?

— Не знаю, сложно сказать. Из группы бы вышли.