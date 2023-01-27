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Сегодня, 13:47

Кутепов уверен, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022 в Катаре

Константин Белов
Корреспондент
Артем Дзюба, Илья Кутепов и Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Что скажете по прошедшему в ЧМ-2022?

— Интересный турнир, живой очень, потому что был зимой, а все европейские футболисты были на пике формы. Интересно было смотреть. Финал? Захватывающий, болел за Аргентину.

— Кто лучший центральный защитник ЧМ для вас?

— Не знаю, сложно сказать. Мне многие команды понравились, но кого-то одного выделить не смогу. Думаю, Аргентина поэтому и выиграла, что они опирались не на одного Месси, а на всю команду.

— Саудовцы обыграли при этом Аргентину. В чем так сильно поменялся состав, что они проиграли 0:5 России в 2018?

— Мы просто не поехали! Так бы мы их обыграли.

— На что могли бы мы претендовать, если бы поехали на ЧМ?

— Не знаю, сложно сказать. Из группы бы вышли.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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