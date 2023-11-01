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Сегодня, 14:45

Украинцы отказались пожать руку российскому футболисту. В УЕФА открыли дело

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Антон Соколов
Антон Соколов (справа).
Фото МФК «Спортинг»
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Все случилось в футзальной Лиге чемпионов.

В футзальной Лиге чемпионов скандал — как сообщает Telegram-канал Futsal legends, игроки киевского «Хита» в полном составе отказались пожать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову. Шедшие за ним португальцы в ответ не стали жать руки украинцам, а после окончания встречи тренер лиссабонцев Жоау Матуш и вовсе увел команду в подтрибунное помещение, проигнорировав послематчевое рукопожатие.

Все случилось еще 25 октября в матче первого тура футзальной ЛЧ — тогда команды сыграли вничью 2:2. Из-за инцидента УЕФА открыла дисциплинарное дело, и можно даже предположить, чем оно закончится — ведь это не первая такая ситуация.

Антон Соколов
Антон Соколов.
Фото МФК «Спортинг»

В прошлом году аналогичным образом и тоже в матче против «Спортинга» поступили игроки украинского «Урагана». Жоау Матуш тогда также увел команду с поля без рукопожатий, УЕФА открыла дело и оштрафовала обе команды. Вероятно, чего-то такого стоит ожидать и теперь.

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В Государственной думе уже отреагировали на случившееся. Светлана Журова специально для «СЭ» прокомментировала ситуацию: «Это происходит не первый раз, и так будет всегда, как минимум пока идет спецоперация. Стоит понимать, что сейчас там невозможно по-другому. Ну что с этим сделать? Видите, уже в фехтовании принято решение, что руки жать необязательно. Вот миллионы лет они жали друг другу руки, а теперь из-за нынешней ситуации руки жать стало необязательно, потому что в мире столько ситуаций, когда кто-то не хочет жать другому руку».

Футбол
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