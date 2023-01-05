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Сегодня, 18:17

Гендиректор Федерации гандбола России — о первом матче сборной в 2023 году: «Начать с победы — это здорово»

Гендиректор Федерации гандбола России оценил победу сборной в первом матче в году
Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин поделился эмоциями от победы над сборной Белоруссии (28:23) в товарищеском матче.

«Заметно, что мы как сборная давно не играли — опыта игр мало, допустили достаточно большое количество простых ошибок. Это происходит из-за того, что нет постоянного игрового процесса. Тем не менее мне понравилось, что команда отставала в два-три мяча, была самоотдача, были эмоции. Какое бы количество ошибок ни сделали, начинать год с победы — это здорово. Тяжело сказать по картинке, где мы добавили, где убавили по сравнению с прошлым годом. Сыграем второй матч. После него можно будет что-то сказать», — приводит слова Воронина ТАСС.

Еще один матч между командами пройдет 6 января.

7 марта 2022 года Международная федерация гандбола по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16745479
Гандбол
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
Лев Воронин
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