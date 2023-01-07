В Госдуме ответили на заявление Гашека: «Вместо того, чтобы быть послом спорта, он срывает соревнования»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» призыв олимпийского чемпиона Доминика Гашека не допускать россиян к международным соревнованиям.

«С Гашеком в последнее время что-то случилось. У него русофобские настроения, которые он пытается навязать всему миру. Они победили его разум. Мы знаем Гашека, как одного из самых титулованных хоккеистов. Его любили и в СССР, и в России. Он, как спортсмен, должен отстаивать интересы спортсменов. Его вмешательства в дела спортивных организаций удивляют. Я считаю, что он — один то тех, кто сорвал тур НХЛ по Европе. Чего он добивается? Отменяются турниры и соревнования, страдают болельщики. Вместо того, чтобы быть послом спорта, он срывает соревнования. Такие заявления недопустимы для человека, который много сделал для спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что ИИХФ не должна отменять отстранение российских и белорусских национальных команд от международных соревнований.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.