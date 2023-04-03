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Сегодня, 14:47

Агент Бабаев заявил, что не ведет переговоры по Толчинскому ни с одной командой

Алина Савинова
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Агент Шуми Бабаев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ак Барс» нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского.

«Меня не удивляет эта ситуация. Мы видим, что определенные представители СМИ на стороне Казани. Например, Алексей Шевченко этого же не скрывает. Дестабилизировать ведущих игроков другой команды — это нормальное явление. Поэтому зацепились за Сергея Толчинского, завтра подойдут к Володе Ткачеву или еще к кому-то. Я вижу, что Серега молодец, он с улыбкой это все воспринимает и понимает, для чего все это делается. Но мне странно читать всякие комментарии людей, которые вообще не знают ситуации. Они пишут, что он не хочет жить, оставаться в Омске. Я их могу удивить, дело в том, что со мной руководители омской команды много раз связывались, но я и мои игроки всегда придерживаемся мнения, что надо доиграть сезон, а потом начинать вести переговоры. Читать, что он не хочет оставаться в Омске мне вообще очень странно. Я не веду переговоры ни с одной командой», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

Толчинский играет за «Авангард» с 2020 года. В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 40 результативными передачами. В плей-офф КХЛ он набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/babaev-ya-ne-vedu-peregovory-po-tolchinskomu-ni-s-odnoi-komandoi-240411/
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Шуми Бабаев
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