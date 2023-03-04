0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:24

ЦСКА дома проиграл «Северстали» во втором овертайме второго матча серии

Telegram Дзен

ЦСКА на своем льду во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ уступил «Северстали» — 2:3 2ОТ. Автором победной шайбы стал 20-летний форвард Никита Гуслистов.

«Северсталь» сравняла счет в серии — 1-1.

Третья игра пройдет в Череповце 6 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 2ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Суворов — 1, 4:38 — 0:1. Каменев — 1 (Плотников), 48:31 — 1:1. Григоренко — 2 (Мамин, Соркин), 49:15 — 2:1. Тимашов — 1 (Луговяк, Вовченко), 51:17 — 2:2. Гуслистов — 1 (Пресс, Суворов), 82:25 — 2:3.

Вратари: Шарыченков — Самонов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 54 (7+13+16+18) — 32 (9+9+10+4).

Судьи: Гашилов, Соин.

4 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8868 зрителей.

Счет в серии — 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
6
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Гладиаторские бои, близкие к беспределу. Команда Ларионова вырвала матч у «Динамо» в невероятной битве
Ларионов критически высказался о судействе в матче с «Динамо»
«Торпедо» обыграло московское «Динамо» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина и сравняло счет в серии
«Авангард» обыграл «Сибирь» во втором матче плей-офф КХЛ
Щитов заявил, что Хо-Сэнг производит приятное впечатление
Юдин подвел итоги вторых матчей Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов критически высказался о судействе в матче с «Динамо»

Кубок Гагарина: «Металлург» победил «Автомобилист», ЦСКА проиграл «Северстали» и другие матчи 4 марта