ЦСКА дома проиграл «Северстали» во втором овертайме второго матча серии

Сегодня, 20:24
ЦСКА на своем льду во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ уступил «Северстали» — 2:3 2ОТ. Автором победной шайбы стал 20-летний форвард Никита Гуслистов.
«Северсталь» сравняла счет в серии — 1-1.
Третья игра пройдет в Череповце 6 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 2ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Суворов — 1, 4:38 — 0:1. Каменев — 1 (Плотников), 48:31 — 1:1. Григоренко — 2 (Мамин, Соркин), 49:15 — 2:1. Тимашов — 1 (Луговяк, Вовченко), 51:17 — 2:2. Гуслистов — 1 (Пресс, Суворов), 82:25 — 2:3.
Вратари: Шарыченков — Самонов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 54 (7+13+16+18) — 32 (9+9+10+4).
Судьи: Гашилов, Соин.
4 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8868 зрителей.
Счет в серии — 1-1.