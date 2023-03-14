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Сегодня, 21:30

Грубая ошибка судей в пользу ЦСКА. Второй гол в ворота «Северстали» нельзя было засчитывать

Михаил Скрыль
Корреспондент
Владислав Каменев радуется голу в ворота «Северстали».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Северстали» ЦСКА забросил вторую шайбу после ошибки арбитров.

Защитник череповчан Егор Морозов получил повреждение после столкновение с Николаем Макаровым и не мог самостоятельно подняться со льда. Армейцы владели шайбой в чужой зоне, но после отскока от вратаря Александра Самонова ее перехватил нападающий «Северстали» Никита Рожков (№93). Он попытался вывести ее в среднюю зону, но попал во Владислава Провольнева (№45). После чего игроки армейцев расставились и забили гол.

Согласно пункту 8.1 Руководству по судейству КХЛ сезона-2022/23, арбитры должны были остановить игру. Морозов, получив травму, лежал на льду, а Рожков перехватил шайбу. Однако свистка не последовало.

— Если игрок получил травму, из-за которой он не может продолжать игру или покинуть лед, игра не должна останавливаться до тех пор, пока его команда не получит контроль над шайбой. Если команда игрока контролирует шайбу в момент получения им травмы, игра должна быть немедленно остановлена, если только его команда не находится в голевой ситуации, — говорился в Руководстве по судейству.

Хоккей
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ХК ЦСКА (Москва)
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