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Сегодня, 20:45

Ларионов заявил, что цель «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер команды Игорь Ларионов назвал цель команды после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ.

— Цель — Кубок Гагарина — появилась сразу, когда зашли в раздевалку и увидели глаза ребят. Ради чего ты работаешь тренером? Ради чего ты хочешь добиваться каких-то успехов? Поэтому очень важно было донести до ребят, что мы здесь для того, чтобы бороться за самые высокие титулы. Насколько это было смело и неожиданно, но это тот посыл, который мы изначально давали этой команде, — сказал Ларионов.

В первом раунде команда выиграла серию с московским «Динамо» со счетом 4-2.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
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