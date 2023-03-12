Ларионов заявил, что цель «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер команды Игорь Ларионов назвал цель команды после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ.

— Цель — Кубок Гагарина — появилась сразу, когда зашли в раздевалку и увидели глаза ребят. Ради чего ты работаешь тренером? Ради чего ты хочешь добиваться каких-то успехов? Поэтому очень важно было донести до ребят, что мы здесь для того, чтобы бороться за самые высокие титулы. Насколько это было смело и неожиданно, но это тот посыл, который мы изначально давали этой команде, — сказал Ларионов.

В первом раунде команда выиграла серию с московским «Динамо» со счетом 4-2.