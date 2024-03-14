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14 марта, 17:00

«Динамо» — «Трактор»: расписание матчей и время начала игр четвертьфинала Кубка Гагарина

«Динамо» сыграет с «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Седрик Пакетт (ХК «Динамо»).
Фото ХК «Динамо»
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Московское «Динамо» сыграет с «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Публикуем расписание серии второго раунда плей-офф КХЛ. Время начала — московское.

«Динамо» — «Трактор»: расписание матчей серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Матч № 1. «Динамо» — «Трактор». 16 марта, суббота. 17.00. Москва.

Матч № 2. «Динамо» — «Трактор». 18 марта, понедельник. 19.30. Москва.

Матч № 3. «Трактор» — «Динамо». 20 марта, среда. 17.00. Челябинск.

Матч № 4. «Трактор» — «Динамо». 22 марта, пятница. 17.00. Челябинск.

Матч № 5 (если потребуется). «Динамо» — «Трактор». 24 марта, воскресенье. 17.00. Москва.

Матч № 6 (если потребуется). «Трактор» — «Динамо». 26 марта, вторник. 17.00. Челябинск.

Матч № 7 (если потребуется). «Динамо» — «Трактор». 28 марта, четверг. 19.30. Москва.

Команда Алексея Кудашова впервые за 10 лет выиграла Кубок Континента. В первом раунде плей-офф КХЛ московский клуб обыграл минское «Динамо» — 4:1, 4:2, 1:3, 3:2 ОТ, 1:2 ОТ, 3:1.

Челябинский клуб в регулярке набрал 80 баллов и занял 6-е место на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» выбил из борьбы «Салават Юлаев» — 3:2, 1:4, 3:2, 2:3, 2:1, 4:2.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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