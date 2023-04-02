Федоров рассказал, как отнесся к решению судей отменить удаление Каменева в первом матче ЦСКА против СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над СКА (3:2 3ОТ) в первом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

— При счете 2:2 на последней минуте удалили Каменева, потом судьи отменили решение. Судьи объяснили этот момент?

— Это для вас интересный момент, а для нас — интересный с точки зрения, что мы связались со своими помощниками, и нам сказали, ничего не было, — передает слова Федорова корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Но если бы удалили — мы привыкли, такое бывает. Не припомню, чтобы в случае принятия решения его изменяли.

— В основное время не было ни одного удаления...

— Игра была от ножа, были огромные скорости. Обе команды двигаются, готовятся. Не думаю, что были моменты, где явно можно было удалять, хотя задержки были. Мы об этом не думали, старались сделать все возможное, чтобы выпустить правильных игроков и не допускать удалений.

— Маленькая пауза между сериями помогла или осложнила игру?

— Честно, думаю, что это палка о двух концах. В данном случае считаю, что первый период мы провели достаточно активно не только потому, что были в игровой форме, а еще потому, что грамотно держали шайбу.

— Перекрестный плей-офф?

— Ничего от меня не зависит.

Второй матч серии СКА — ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.