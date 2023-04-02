Ротенберг о первом матче СКА против ЦСКА: «Не хочу комментировать судейство. У нас профессиональные арбитры»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не стал обсуждать судейство в первом матче полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3 3ОТ).

— Не хочу комментировать судейство, у нас профессиональные арбитры, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Они во всем разберутся. Дисциплина — один из секретов. Это ключ к победе.

— Перекрестный плей-офф?

— Мы об этом вообще не думаем, готовимся к следующей игре. Здесь решает КХЛ. Мы готовы играть с любым соперником, мы прогрессируем, игру улучшим. Самая важная — следующая игра.

Второй матч серии СКА — ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 4 апреля.