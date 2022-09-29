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29 сентября, 16:40

В Шведском хоккейном союзе выразили сожаление в связи с отстранением сборной России

Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный секретарь Шведского хоккейного союза Йохан Старк выразил сожаление в связи с отстранением сборной России. По его мнению, сложившаяся ситуация плоха для всех в мировом хоккее.

«Объективно говоря, у России действительно сильная сборная, — приводит слова Старка ТАСС. — Все хотят, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась, потому что Россия — это великая хоккейная нация. Эта ситуация плоха для всех».

В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Молодежный и взрослый чемпионаты мира, которые должны были пройти в России в 2023 году, были перенесены в другие страны. Также сборная России была отстранена от участия в Евротуре.

Источник: https://tass.ru/sport/15910243
Хоккей
Сборная России по хоккею
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