В Шведском хоккейном союзе выразили сожаление в связи с отстранением сборной России

Генеральный секретарь Шведского хоккейного союза Йохан Старк выразил сожаление в связи с отстранением сборной России. По его мнению, сложившаяся ситуация плоха для всех в мировом хоккее.

«Объективно говоря, у России действительно сильная сборная, — приводит слова Старка ТАСС. — Все хотят, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась, потому что Россия — это великая хоккейная нация. Эта ситуация плоха для всех».

В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Молодежный и взрослый чемпионаты мира, которые должны были пройти в России в 2023 году, были перенесены в другие страны. Также сборная России была отстранена от участия в Евротуре.