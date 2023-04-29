Сегодня, 21:54
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:3). Армейцы выиграли серию со счетом 4-3 и стали обладателями Кубка Гагарина-2023.
— Никакого траура нет, конечно. Я считаю, что команда играла достойно. Команда показала свой характер. Молодцы, на протяжении сезона хорошо проявили себя. Я благодарен ребятам за это.
— Показалось, что после второй шайбы команда побежала добивать соперника.
— К сожалению, мы допустили оплошности. Но в финале все бывает.
— Чем вас удивил Федоров как представитель новой тренерской школы?
— Я вижу, что человек работает, неслучайно команда выигрывает второй год подряд. Молодец.
— У вас есть понимание, что нужно сделать, чтобы встать в один уровень с ЦСКА?
— Есть.
— Будете ли продолжать работу с командой?
— Пока нет смысла говорить.
— А есть желание?
— У меня желание всегда есть. И отдохнуть тоже.