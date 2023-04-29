Билялетдинов — о поражении от ЦСКА: «Никакого траура нет, «Ак Барс» играл достойно»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:3). Армейцы выиграли серию со счетом 4-3 и стали обладателями Кубка Гагарина-2023.

— Никакого траура нет, конечно. Я считаю, что команда играла достойно. Команда показала свой характер. Молодцы, на протяжении сезона хорошо проявили себя. Я благодарен ребятам за это.

— Показалось, что после второй шайбы команда побежала добивать соперника.

— К сожалению, мы допустили оплошности. Но в финале все бывает.

— Чем вас удивил Федоров как представитель новой тренерской школы?

— Я вижу, что человек работает, неслучайно команда выигрывает второй год подряд. Молодец.

— У вас есть понимание, что нужно сделать, чтобы встать в один уровень с ЦСКА?

— Есть.

— Будете ли продолжать работу с командой?

— Пока нет смысла говорить.

— А есть желание?

— У меня желание всегда есть. И отдохнуть тоже.