Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин о поражении «Металлургу»: «Нелогичных голов в серии было много»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение. Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счете 3:1. В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол. По движению и самоотдаче нет претензий к ребятами. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил. Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везет, кому-то — нет.

— Согласитесь, что игра в неравных составах стала ключевой в серии?

— Наверное, ключевой стала игра в овертаймах. Мы проиграли три овертайма.

— Не показалось, что при счете 3:1 команда стала играть робко?

— Не робко. Две удаления — одно в атаке, одно в средней зоне — немного сломали игру. Хотя ребята выстояли четыре минуты в меньшинстве. Нам удалось закрыть игру «Металлурга» в большинстве в серии. Это здорово. Опять же, считаю, что третий гол в наши ворота был нелогичным. Шайба залетела от двух коньков. Но нелогичных голов в серии было много.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Магнитка» сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 17 марта в Омске.