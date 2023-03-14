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Сегодня, 20:33

Главный тренер «Металлурга» Воробьев поблагодарил «Автомобилист» за серию

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Рад, что ребята не сдались при счете 1:3. Выполнили до конца задание и отыгрались. Думаю, в овертайме мы были лучше. Коля Голдобин проявил мастерство. Очень плотная и интересная серия. Две хорошие команды. Спасибо «Автомобилисту» за серию. Все решил один гол в овертайме седьмого матча. Настолько все было плотно. Благодарен ребятам за волю к победе.

— Что говорили команде перед третьим периодом?

— Говорили, что мы не зря сюда ехали восемь часов на автобусе. Что надо доставлять все на ворота. Все, как во втором периоде — правильные смены, кто на кого их накладывает. У нас это получалось лучше. Надо все доставлять на ворота и лезть на пятак. Так и получилось.

— Можете назвать эту игру самой безумной в вашей карьере?

— Как тренер, наверное, да. Но был финал с ЦСКА в 2016 году, когда играли седьмой матч. Да, мы спаслись сегодня с дефицита в два гола за пять минут. Это было сложно, но были тоже интересные игры.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Магнитка» сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 17 марта в Омске.

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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