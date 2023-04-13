Хайруллин: «СКА где-то не хватило мастерства в серии с ЦСКА»

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Московская команда выиграла серию 4-2.

«В четвертой игре мы пропустили ненужные контратаки. Повели 2:0, нужно было сыграть правильно и спокойно. Но мы это не сделали. У ЦСКА хорошие и мастеровитые игроки. У нас единая командная система, мы все знаем, как играть. Поэтому изменений не заметили. Новые ребята добавили нам драйва, скорости и эмоций. Почему не получалось большинство? Большие вопросы к нам, лидерам команды. Мы в этом виноваты. Понятно, что Гусев — мастер, который может отдать или реализовать. Но мы выходили и делали все, что могли.

Нам где-то не хватило мастерства. Нужно работать, если мы не можем реализовать моменты. У ЦСКА хороший костяк, они много лет играют вместе. В этом году мы могли зацепиться, но не получилось», — цитирует «РБ Спорт» Хайруллина.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.